El municipio español donde se refugia Ángel Llácer: bodega modernista, acueducto gótico y monasterio del siglo XII

El municipio español donde se refugia Ángel Llácer se encuentra a unos 17 kilómetros de Barcelona. Montaje de EL ESPAÑOL.

Tras una temporada marcada por un complicado bache de salud que lo mantuvo alejado de los focos, Ángel Llàcer (52 años) ha encontrado el lugar idóneo en el que vivir tranquilo y, tal y como él mismo ha descrito, "como un ermitaño".

Lejos del bullicio de Barcelona, el carismático juez de Tu cara me suena ha establecido su refugio en Sant Cugat del Vallès, un municipio que ofrece un blindaje de serenidad y un patrimonio histórico inigualable.

El epicentro de este pueblo de casi 98.000 habitantes es el Monasterio de Sant Cugat. Este conjunto monástico, cuyo claustro del siglo XII es una de las joyas del románico europeo, es uno de los principales atractivos de valor histórico de este enclave.

Claustro del Monasterio de Sant Cugat del Vallés. Visit Sant Cugat.

Huellas de piedra y modernismo

Los 144 capiteles únicos que rodean el patio central ofrecen un entorno de paseo y reflexión donde el silencio solo se rompe por el sonido de las campanas.

Para alguien con la sensibilidad artística de Llàcer, la armonía de este monasterio medieval supone un entorno de evasión en todos los sentidos.

La elección de su lugar de residencia no solo responde a una necesidad de recogimiento cuando no se pone delante de las cámaras. Sant Cugat despliega toda una red de monumentos que invitan a la contemplación pausada. Tanto para quien vive allí como para el visitante.

Cabe recordar que el artista y colaborador posee una vivienda de 650 metros cuadrados en este municipio. Aquí logró "volver a ser persona" tras contraer Shigella, una bacteria infecciosa por la que estuvo 14 días en estado grave, ingresado en cuidados intensivos, en 2024, después de un viaje a Vietnam.

Puente de Can Vernet, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Till F. Teenck (Wikipedia).

Otro de los lugares de interés es su acueducto gótico. Se trata del Puente de Can Vernet, una construcción del siglo XIV que hoy se erige como un símbolo de la ingeniería medieval en la ciudad.

El puente, erigido con piedra de Campanyà para llevar agua desde la mina de los Monjes, en Can Vullpalleres, al monasterio de Sant Cugat y la parte baja de la villa, fue declarado monumento histórico-artístico, de interés local, en 1979, por lo que es bien de interés cultural, con categoría de monumento.

Por su parte, la bodega Modernista pone el toque de vanguardia al municipio. El recinto tiene el sello de Cèsar Martinell, discípulo directo de Antoni Gaudí.

La bodega de la ciudad es una "catedral del vino" que refleja el ingenio del modernismo catalán, con sus arcos parabólicos y su estructura funcional, convirtiéndose en otro de los puntos de interés que el artista frecuenta en su nueva rutina.

Bodega de Sant Cugat del Vallès. César Martinelli.

Discreción y naturaleza en la Sierra de Collserola

Fuera del casco urbano, Sant Cugat ofrece acceso directo al Parque Natural de la Sierra de Collserola. El artista ha sido visto en alguna ocasión en las inmediaciones del emblemático Pi d’en Xandri, el pino monumental que simboliza la resistencia y el arraigo de la ciudad.

Los vecinos de la zona describen la presencia de Llàcer como discreta y respetuosa. En este enclave, el que fuera el profesor más histriónico de la academia de Operación Triunfo ha cambiado las cámaras de televisión por el sosiego y el silencio.