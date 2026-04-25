Makoke: "Tuve una pelea con Kiko Matamoros que se le fue de las manos, me tiró al suelo y me puso el pie en la cara"

"Quiero cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años, sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado a su lado somos unas víctimas, todas. Desde sus mujeres hasta sus hijos".

Son algunas de las declaraciones que Makoke (56 años) ha deslizado ante las cámaras de televisión sobre su extinto matrimonio con de Kiko Matamoros (69).

Seis años después de su separación, la colaboradora de Telecinco ha revelado, por primera vez, los episodios más duros de su convivencia con el exrepresentante y tertuliano televisivo, con el que tiene una hija en común, Anita Matamoros (25).

En una entrevista en ¡De viernes!, el pasado viernes, 24 de abril, ha revelado desde supuestas escenas de violencia a la angustia de sus sesiones en la , donde ambos han tenido que rendir cuentas por presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes.

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"Fueron muchos años muy felices"

"Nos conocemos en 1998 y él se puso en contacto conmigo para ser mi representante. En esa época él estaba casado pero había mucho tonteo. El 14 de agosto fuimos a Tómbola y esa noche nos liamos", ha relatado sobre los inicios de su romance.

Cuando sus caminos se cruzaron, él estaba casado con Marián Flores (69), hermana de Mar Flores (56): "Yo era consciente de que estaba casado y al día siguiente le dije que no quería saber nada y de repente un día vino y me dijo que se había separado. Que se había enamorado de mí".

"Nos fuimos a vivir juntos en seguida. Yo ya estaba separada y vivía con mi hijo. En enero o febrero se vino Diego (Matamoros) a vivir con nosotros y me quedé embarazada", ha destacado en su charla con Santi Acosta (60).

"Los siete, ocho primeros años de nuestra relación fueron muy buenos. Yo era la mejor madre del mundo, la mejor persona del mundo... No teníamos problemas ni conflictos. Vivíamos en casa. Diego vivía con nosotros, Laura venía los fines de semana, nos íbamos a veranear a Zahara de los Atunes", ha recordado.

Según su testimonio, ambos disfrutaron de "muchos años muy felices". Durante un tiempo, su idilio fue "una historia de amor muy bonita. Me decía constantemente que el amor lo había conocido conmigo y yo me lo creí porque cuando tú estás enamorada te lo crees todo".

Kiko Matamoros y Makoke a solo unas horas de su boda. GTRES

"Me ninguneaba"

Los problemas entre ellos surgieron por culpa de los celos: "Todas nuestras peleas venían cuando salíamos de fiesta, que lo hacíamos mucho porque se pensaba que yo miraba a otros hombres. Tenía que ir mirando para abajo".

El relato de Makoke sobre su exmarido es el de un hombre controlador y posesivo: "Tengo un grupo de amigas que se iban de viaje y decía que salían para zorrear. Yo nunca salía con ellas. Nosotros teníamos un código de pareja por el que ninguno salía solo".

Al parecer, su círculo íntimo intentó advertirla de los peligros de ciertas conductas: "Mi entorno me advertía de lo que pasaba. Mis amigas siempre me decían que no era ni medio normal cómo me trataba y cómo me ninguneaba. Yo le defendía diciendo que era muy celoso".

Celos e infidelidades

El vínculo entre ellos comenzó a deteriorarse a raíz de sus infidelidades. Según ha narrado, una deslealtad de Kiko Matamoros provocó su primera separación.

"Me llama mi amiga diciéndome que estaba en Marbella con tres tías. Cogí a mi hija y me fui. Esta es mi primera separación. Me hacía hasta responsable de su glaucoma por lo de Ibiza", ha subrayado la colaboradora.

Makoke no se ha dejado nada en el tintero. Así, ha contado también cómo fue la bronca más monumental entre ellos. Tuvo lugar el 17 de enero de 2010, en la conocida discoteca Buda, en Madrid. Los dos estaban de fiesta junto a otros rostros conocidos cuando, según ella, perdió el control por culpa de los celos.

Makoke, en '¡De viernes!', el pasado viernes, 25 de abril. Mediaset.

"Estaba fuera de sí"

"Salimos una Nochevieja y tuvimos una pelea porque se pensaba que me miraba con todos los tíos, hasta que un día llegó una pelea que se le fue de las manos. Estábamos en la discoteca Buda con Arantxa de Benito y Guti y alguien le llama "cornudo". Se fue para él, se enzarzaron, al otro le echaron".

"Ese día fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí. Cogió el coche por la carretera de La Coruña a 200 por hora, le decía que nos íbamos a matar y decía '¡Me da igual!'", proseguía.

Esa noche, al llegar "a casa", Makoke le pidió a Kiko "que se calmara porque los niños estaban dormidos. Me cogió de los pelos, muy desagradable. Horrible. Muy mal. Yo lo único que quería es que los niños no se despertaran".

"Tenía desgarros en el cuello"

La pelea, lejos de apaciguarse, fue a mayores. "Él me decía que todo era por mi culpa que cuando me estaba follando al otro no me importaba mi hija", prosigue en su relato. "Pensaba que me mataba porque estaba fuera de sí. Intenté llamar a la policía y me arrancó el teléfono para que no llamara, me tiró al suelo y me puso el pie en la cara diciéndome si había visto lo que había liado por follarme a un tío".

"Conseguí escaparme, bajar a la planta de abajo y llamar a la Guardia Civil. Mi hijo Javi se despertó y bajó asustado cuando estaba allí la policía, cuando los agentes vieron cómo estaba todo en casa se lo llevaron detenido".

https://s3.elespanol.com/2016/01/13/actualidad/94250706_431423_960x1706.jpg Gtres

La escena que retrata la malagueña es espeluznante: "Le dije que había llamado, que se fuera. Y me dijo que le daba igual que le llevasen detenido. Mi hijo Javi se despertó y bajó asustado cuando estaba allí la policía, cuando los agentes vieron cómo estaba todo en casa se lo llevaron detenido".

Makoke le ha explicado a Santi Acosta que, tras la detención de Matamoros, acudió a un centro sanitario.

Allí, un médico redactó un parte de las lesiones: "A mí me reconoce un médico porque tenía desgarros en el cuello y en la cara. Tenía marcas, pero no presenté denuncia porque no quería perjudicar al padre de mi hija", ha detallado.

"Cuando le soltaron y volvió a casa no paraba de llorar, lloraba como un niño pequeño, yo hasta le entendía, él estaba intentando superar la infidelidad y además yo le quería, no quería nada malo para él".

El programa de (42) y Santi Acosta ha mostrado en televisión el atestado policial de aquella fatídica noche en 2010. En él se relatan los duros sucesos que tuvieron lugar en el domicilio conyugal.