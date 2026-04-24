María García de Jaime, la invitada de boda perfecta: el top de lentejuelas que será el centro de todas las miradas

María García de Jaime en un acto público, en marzo de 2025. Gtres

En el marco de la celebración de la boda de una amiga, María García de Jaime (30 años) ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en uno de los referentes de estilo más influyentes de su generación.

Su penúltima publicación en redes, ha desatado un auténtico aluvión de comentarios, no sólo por la estética impecable de las imágenes, sino por la prenda protagonista -con el permiso de la falda-.

Se trata de un top de lentejuelas artesanales que encarna a la perfección la nueva sofisticación que la creadora madrileña está abrazando esta temporada.

Se trata del modelo Madera, una pieza de 350 euros que pertenece a una firma española especializada en moda de autor. Es ideal y te convertirá en el centro de todas las miradas.

El top es descrito en la web como "a la caja sin mangas, de lentejuelas de madera artesanales y con base de gasa de georgette de seda".

El diseño destaca por su estructura limpia y su silueta recta, que permite que el protagonismo recaiga en la superficie texturizada de las lentejuelas.

No son lentejuelas convencionales: están elaboradas en madera, una técnica poco habitual que aporta un brillo más cálido, menos metálico y con un efecto tridimensional que se aprecia incluso en fotografías.

La base de gasa de georgette de seda añade ligereza y movimiento, evitando que la pieza resulte rígida o pesada.

Para acompañar el top, María García de Jaime ha elegido una falda beige de corte asimétrico muy pronunciado, con un dobladillo que varía en longitud y termina en picos.

María García de Jaime luciendo el top de lentejuelas.

La prenda, firmada por Flor Fuertes, aporta dinamismo al conjunto y crea un contraste interesante entre la rigidez visual del top y la fluidez de la falda.

María García de Jaime ha demostrado en numerosas ocasiones su habilidad para detectar tendencias antes de que se popularicen.

Sobre Flor Fuertes

La firma Flor Fuertes, creada en 2022 por la diseñadora española del mismo nombre, se ha consolidado como una propuesta fresca dentro del sector nupcial gracias a su apuesta por la sencillez, la elegancia y la artesanía.

Sus colecciones destacan por líneas depuradas, siluetas suaves y materiales nobles que buscan realzar la belleza natural de cada novia.

Además de vestidos, la marca ofrece velos, lencería y piezas básicas que mantienen una estética coherente basada en la pureza de formas y la calidad textil.

En su tienda online, Flor Fuertes presenta tanto colecciones cápsula -como la SS25- como una amplia variedad de tops, camisas, faldas y conjuntos que complementan su universo creativo.