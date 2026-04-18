La iglesia donde Almeida y Teresa Urquijo celebraron su boda: un templo neobarroco de 1946 que sufrió daños en un histórico atentado de ETA

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo contrajeron matrimonio el 6 de abril de 2024. Montaje de EL ESPAÑOL.

Ya han pasado dos años de la boda de José Luis Martínez-Almeida (50 años) y Teresa Urquijo (29). Fue el 6 de abril de 2024 cuando el alcalde de Madrid y la analista de inversión se dieron el 'sí, quiero'.

En enlace tuvo lugar en una iglesia de especial significado para la pareja, y de manera especial para el político, ya que en ese mismo templo contrajeron matrimonio sus padres, Rafael Martínez-Almeida y León y Castillo, fallecido en 2012, y Ángela Navasqüés Cobián, quien murió en 2019, poco antes de que el político asumiera su cargo como primer edil.

Ubicada en la llamada Milla de Oro madrileña, concretamente en el número 104 de la calle Serrano, la Parroquia de San Francisco de Borja se ha consolidado como uno de los escenarios predilectos de la alta aristocracia madrileña.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, el día de su boda, el 6 de abril de 2024. Gtres

Un templo de estilo neobarroco

Situada en el foco mediático después de albergar el enlace matrimonial del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, esta iglesia es mucho más que un centro de culto: es un testigo silencioso de la historia contemporánea de España.

Construido en el año 1946, el templo es una joya del estilo neobarroco. Su diseño es obra del arquitecto Francisco de Asís Fort, y su estructura destaca por una fachada imponente.

En lo que respecta a su interior, este busca evocar la majestuosidad de los templos clásicos, integrándose perfectamente en el entorno señorial del barrio de Salamanca.

A diferencia de otros templos históricos de la ciudad que datan de siglos anteriores, San Francisco de Borja nació en la posguerra como parte del complejo de los Jesuitas. Pronto se convirtió en un referente espiritual en la zona.

Sin embargo, la historia de este templo no solo está escrita con mármol y celebraciones. La iglesia guarda en su memoria uno de los episodios más oscuros de la Transición española.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo contrajeron matrimonio en la Parroquia de San Francisco de Borja, en Madrid. Gtres

Los daños de un atentado de ETA

El 20 de diciembre de 1973, el recinto sufrió graves daños materiales debido al atentado de la banda terrorista ETA contra el entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco.

La explosión, que tuvo lugar en la calle Claudio Coello -paralela a Serrano-, fue de tal magnitud que el vehículo oficial voló por los aires, sobrepasando el edificio de la residencia jesuita y cayendo en el patio interior del complejo.

La deflagración no solo sacudió los cimientos del edificio: dejó una huella en la estructura de la parroquia, que tuvo que ser restaurada tras el impacto de la onda expansiva.

A día de hoy, el estruendo de los años 70 ha pasado a ser una mera anécdota de una época. Actualmente ha recuperado su papel como epicentro de la fe.

La boda del regidor madrileño, hace dos años, puso de manifiesto el valor arquitectónico y la importancia simbólica de este templo sobrio, pero cargado de relevancia histórica.

San Francisco de Borja sigue siendo un punto de parada obligatorio en la calle Serrano, una de las más emblemáticas de la capital.