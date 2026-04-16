Muere a los 13 años María Caamaño, la 'princesa futbolera' a causa de un sarcoma de Ewing: "Se acabaron los dolores"

"Desde esta mañana, María ya está descansando". Con esta frase, durísima, ha comunicado la familia de María Caamaño Múñez, la niña de 13 años que emocionó a toda España al levantar la Eurocopa junto a la Selección en 2024, su fallecimiento a causa de un sarcoma de Ewing.

Fue en el año 2019 cuando se le diagnosticó la enfermedad y, desde entonces, María se convirtió, sin pretenderlo, en un símbolo de la lucha contra el cáncer infantil.

El deceso se ha hecho público a través del perfil de Instagram de la propia María, gestionado por sus padres y su hermana, donde miles de personas habían seguido durante años su lucha.

Allí, en esa pequeña comunidad, la llamaban "la princesa futbolera", un apodo que resumía su pasión por el deporte y, en especial, por el Atlético de Madrid.

Su familia ha comunicado el fallecimiento con un mensaje que rápidamente se ha viralizado. "Hoy no es María quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular", comienza el texto.

La familia ha explicado que, tras disfrutar de un partido junto a su tía, el estado de la pequeña empeoró de forma repentina.

"Ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, María ya está descansando".

María, levantando la copa en la Eurocopa.

Con estas palabras, sus padres y su hermana han confirmado el desenlace que tantos temían, pero que nadie quería imaginar.

En el escrito familiar, de seguro el más duro de sus vidas, se destaca el agradecimiento profundo a quienes han acompañado a María durante los 2.392 días de enfermedad.

"Queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido, y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2.392 días".

La familia pide oraciones y recuerda una de las frases que la niña repetía con convicción: "Sin investigación no hay vida".

María junto a su amigo Gonzalo Caballero.

Un lema que se convirtió en bandera de la asociación La sonrisa de María, creada para impulsar la investigación del cáncer infantil y apoyar a otras familias.

Un legado que trasciende

La muerte de María ha provocado una ola de reacciones en el mundo del deporte, la cultura y la sociedad civil.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el torero Gonzalo Caballero (34), uno de los amigos más cercanos de la niña, que compartió una emotiva despedida acompañada de una fotografía en blanco y negro.

"Con el corazón roto y el alma partida en mil pedazos cuesta asumir que ya no estás aquí", ha posteado, y agrega: "La sonrisa más bonita que jamás pisó la Tierra".

Caballero relata que había podido despedirse de ella la noche anterior. "Dios te envió a este mundo con una misión y era enseñarnos que ante la mayor adversidad siempre había que sonreír".

El torero ensalza la fortaleza de la pequeña y el ejemplo que deja: "Jamás vi a nadie luchar contra la adversidad como tú lo hiciste. Ahí reside todo, en el mensaje de fe y esperanza que nos dejas tatuado en el corazón".

En su despedida, rememora también cómo los médicos habían pronosticado que María no superaría quince días tras una recaída especialmente grave. "Y sonrió durante 2.392". "Ewing no ganó, pequeña, porque nunca pudo quitarte la sonrisa".

María Caamaño. RRSS

El fútbol, su refugio y su altavoz

María se convirtió en un rostro conocido para millones de personas en julio de 2024, cuando la selección española masculina la invitó a levantar la Eurocopa tras la final en Berlín.

Su imagen, con la copa en alto y rodeada de los jugadores, dio la vuelta al mundo. Para ella, que vivía el fútbol con una pasión contagiosa, aquel momento fue un sueño cumplido.

Los futbolistas no han tardado en mostrar su pesar. Álvaro Morata (33), capitán de la selección en aquella Eurocopa, y su esposa, Alice Campello (31), han enviado mensajes de condolencia a la familia.

Ambos habían mantenido contacto con la niña y habían participado en iniciativas solidarias vinculadas a su causa. También desde el Atlético de Madrid, club del que María era seguidora incondicional, se trasladaron mensajes de apoyo y cariño.

La relación de María con el deporte no era solo emocional. Su historia se convirtió en un altavoz para visibilizar la realidad del cáncer infantil y la necesidad urgente de aumentar la inversión en investigación.

Su familia, a través de La sonrisa de María, impulsó campañas, eventos y colaboraciones que lograron movilizar a deportistas, artistas y miles de ciudadanos anónimos.

Aunque la muerte de María deja un vacío inmenso, su legado continúa vivo en la labor de la asociación que lleva su nombre y en el mensaje que repetía con convicción: "Seguid sonriendo".