Jordan Bardella confirma su romance con María Carolina de Borbón-Dos Sicilias: "Decidimos dejar de escondernos"

Jordan Bardella ha hablado por primera vez de su noviazgo con María Carolina de Borbón-Dos Sicilias en la televisión francesa. Montaje de EL ESPAÑOL.

Ya es oficial. El noviazgo de María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (22 años) y el ultraderechista francés Jordan Bardella (30) es un hecho. Si las fotos de la pareja juntos destapaban el romance entre el político y la princesa, ahora son las palabras del francés las que confirman la relación entre ellos.

Lo suyo va en serio. Así lo ha confesado el presidente de la Agrupación Nacional ante las cámaras de la televisión francesa. Nunca antes había hablado sobre este tema personal del que, hasta hace poco, había evitado pronunciarse. Pero en esta ocasión le ha resultado imposible esquivar la pregunta.

En su aparición en el informativo vespertino de France 2, presentado por la periodista y presentadora Léa Salamé (46), Bardella ha contado, a corazón abierto, qué papel representa la joven royal en su vida. "Soy muy feliz", ha expresado.

"Nos acosan sin cesar"

"Como saben, siempre he sido muy celoso de mi privacidad", ha empezado diciendo en el noticiero de las 20 horas de la cadena.

A pesar de sus intentos por mantener su parcela sentimental al margen del foco mediático, esta tarea le ha resultado misión imposible: "Desde hace varios meses, los paparazzi nos acosan sin cesar, acampando frente a nuestra casa y siguiéndonos a todas partes, incluso durante esta visita a Córcega, hasta nuestro hotel".

Según Bardella, el constante asedio de la prensa en las puertas de su domicilio ha hecho que la pareja haya optado por rendirse a sus esfuerzos de mantener su vida íntima lejos de la prensa.

"Así que decidimos dejar de escondernos y ser transparentes sobre lo que ahora nos resulta tan evidente en nuestra vida privada", ha expresado.

Finalmente, Jordan Bardella ha compartido sus opiniones sobre la publicación de sus fotos en la portada de Paris-Match, en las que aparece con su actual pareja.

"Me cuesta protegerme, por mucho que quiera mantener mi vida privada en privado. En cualquier caso, esta noche puedo decirles una cosa: soy muy feliz", ha zanjado.

Se conocieron hace un año

El presidente de la Agrupación Nacional y posible candidato a las próximas elecciones presidenciales conoció a la princesa hace casi un año en Mónaco.

Se dice que su romance floreció durante el Gran Premio de Fórmula 1 del Principado en mayo de 2025, en una de las tribunas VIP.

En enero pasado, un video los captó saliendo juntos de una fiesta celebrada en el Grand Palais con motivo del bicentenario del diario francés Le Figaro.

A sus 22 años, María Carolina de Borbón-Sicilia se ha convertido, a ojos de toda Francia, en la gran protagonista de la crónica social en el país vecino. No resulta extraño que el idilio haya despertado tanta expectación dentro y fuera de sus fronteras.

Prima lejana del rey Felipe VI

Y es que jamás se había visto a un político de primera línea, y potencial candidato presidencial, enamorado de una miembro de la realeza europea. Una verdadera novedad que lleva días siendo objeto de titulares en la prensa internacional.

María Carolina, hija mayor de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, y de su esposa, Camilla Crociani, es duquesa de Calabria y Palermo y lleva el tratamiento de Alteza Real.

Vaya por delante, además, que uno de sus apellidos no es otro que el de Borbón. El vínculo de sangre con los miembros de la Familia Real española no es cercano, pero el parentesco familiar existe.

La joven, destinada a heredar el linaje y legado de su padre, no solo es descendiente directa de Luis XIV. Es también prima lejana del rey Juan Carlos I (88), así como del rey Felipe VI (58).