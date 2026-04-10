C. Tangana y su pareja, Rocío Aguirre, se convierten en padres de su primer hijo: "Mi familia"

C. Tangana y Rocío Aguirre, en un acto celebrado en Madrid, en 2024. Gtres

El cantante y productor madrileño C. Tangana (35 años) se ha convertido en padre de su primer hijo junto a la fotógrafa chilena Rocío Aguirre.

Ha sido la propia Aguirre la que ha compartido el nacimiento de su bebé con sus más de 87.000 seguidores a través de su cuenta de Instagram.

"Mi familia", ha escrito la noche del pasado jueves, 9 de abril, junto a una instantánea en la que posa sonriente desde la cama del hospital, acompañada del retoño y su pareja.

C. Tangana y Rocío Aguirre han dado la bienvenida a su primer hijo en común. @rocioaguirrev

Nada más publicar su mensaje, que viene acompañado de dos iconos (de corazón y de una casa), la pareja ha recibido una oleada de mensajes de felicitación a través de las redes sociales.

“Bendicioneeees”, ha escrito una entusiasmada Nathy Peluso (31). Por su parte, la diseñadora Miranda Makaroff (41) se ha deshecho en halagos al ver la fotografía del bebé: "Dios miooooooo qué bonitooooo".

C. Tangana y Rocío Aguirre han dado la bienvenida a su primer hijo. @rocioaguirrev

Otros rostros conocidos que se han sumado a las palabras de bienvenida al bebé han sido Tomás Páramo (30), Rossy de Palma (61), Hiba Abouk (39), Rigoberta Bandini (35), Alizzz (42) o Arón Piper (29).

"Llegó el jefe", ha escrito el rapero puertorriqueño Álvaro Díaz (36), quien ha dejado caer con este comentario cuál sería el sexo del bebé. Y es que, hasta la fecha, la pareja no ha desvelado ni el sexo ni el nombre de su vástago.

De lo que no cabe duda es que el músico, cuyo verdadero nombre es Antón Álvarez Alfaro, y su novia, están felices. El propio cantante ha destacado en las redes un mensaje con el que define el momento que atraviesa: "Romántico Amaretto".

La pareja anunció públicamente que esperaban un bebé en noviembre de 2025. Entonces, a través de su cuenta de Instagram, la chilena compartió fotografías que desvelaban su embarazo.

"Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen", escribía la joven en sus redes sociales, en las que dejaba ver su incipiente barriguita.

C. Tangana y Rocío Aguirre. Gtres

Cinco años de relación

C. Tangana y Rocío Aguirre llevan juntos más de cinco años. Se conocieron a través de amigos comunes en Madrid en 2019. Comenzaron su relación en México durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Un impás que pilló a C. Tangana en pleno tour internacional.

Aunque ambos son celosos de su vida privada, se les ha visto acompañados en ocasiones puntuales en eventos públicos, viajes y actividades relacionadas con el trabajo del artista.

Siempre discretos, nunca han expuesto demasiado su romance ante los focos. Entre sus apariciones públicas más recientes: la inauguración de Wonderland, en A Coruña, en noviembre de 2025, donde ella apareció en avanzado estado de gestación.