El municipio español donde desconecta cada verano Aitana Sánchez-Gijón: 1.000 habitantes y playas paradisíacas

El nombre de Aitana Sánchez-Gijón (57 años) vuelve a ocupar titulares. La actriz ha sido recientemente captada en actitud cariñosa junto a Maxi Iglesias (35), una imagen que ha disparado el interés mediático en torno a su vida personal.

En plena cuenta atrás para la temporada estival, muchos se preguntan ahora cuál es el refugio donde la intérprete desconecta cada verano. La respuesta está en la costa gaditana, concretamente en Zahara de los Atunes, un enclave con apenas un millar de habitantes que se transforma en un pequeño paraíso durante los meses de calor.

Allí, además, su vínculo es aún más estrecho: su hermano, Eloy Sánchez-Gijón de Angelis, es propietario del conocido chiringuito El Pez Limón, situado a pie de playa.

Ubicado en plena Costa de la Luz, entre Barbate y el cabo de Gracia, Zahara de los Atunes es una pedanía costera que mira directamente al Atlántico, con Marruecos asomando al otro lado del Estrecho.

La playa de Zahara de los Atunes. Cathleen Cintra Pexels

Según los últimos datos del INE, cuenta con unos 1.070 habitantes censados, una cifra que contrasta con el bullicio que adquiere en verano, cuando turistas de toda España -y cada vez más internacionales- llegan atraídos por su belleza natural.

Este pequeño rincón de Cádiz destaca por sus más de ocho kilómetros de playas de arena dorada y aguas cristalinas. Desde la playa de Zahara, también conocida como la de la Virgen del Carmen, hasta los paisajes más salvajes de Atlanterra o calas como la de los Alemanes y el Cañuelo, el litoral ofrece una variedad difícil de igualar. No es de extrañar que figuras como Aitana Sánchez-Gijón hayan convertido este destino en una tradición familiar.

De hecho, ya en su etapa adulta ha sido fotografiada en numerosas ocasiones disfrutando de estas playas junto a su entonces marido e hijos, e incluso fue captada hace años compartiendo jornadas de descanso con su exmarido en este mismo enclave gaditano, consolidando así su estrecha relación con el lugar.

Pero Zahara no solo es sinónimo de descanso y mar. Su historia está profundamente ligada a la pesca del atún rojo de almadraba, una técnica milenaria que forma parte de la identidad del lugar. Sus orígenes se remontan a la Baja Edad Media, cuando estas almadrabas fueron concedidas a Guzmán el Bueno y, posteriormente, a los duques de Medina Sidonia.

Aitana Sánchez Gijón en una fotografía de archivo.

De aquella época aún se conserva el imponente Palacio de las Pilas, también conocido como castillo-chanca, una construcción del siglo XV-XVI que servía tanto de fortaleza frente a los piratas como de centro de procesamiento del atún.

Hoy, ese legado histórico convive con una oferta gastronómica que tiene en el atún su gran protagonista. Lugares como El Pez Limón, regentado por el hermano de la actriz, se han convertido en puntos de encuentro donde disfrutar del producto local en un entorno privilegiado.

Así, entre tradición, playas infinitas y un ambiente relajado, Zahara de los Atunes se consolida como uno de los secretos mejor guardados del sur de España. Un destino que, cada verano, vuelve a conquistar no solo a turistas anónimos, sino también a rostros conocidos que buscan, como Aitana Sánchez-Gijón, desconectar del ruido mediático y reconectar con lo esencial.