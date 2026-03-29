Laura Escanes se suma a la tendencia del 'activewear' con un conjunto técnico en rebajas que arrasa en redes

Laura Escanes(29 años) vuelve a demostrar que el estilo deportivo también puede ser sinónimo de tendencia. La creadora de contenido ha apostado en su último look por un conjunto de la firma Dash and Stars.

Actualmente está de rebajas en su web, formado por un sujetador deportivo y unos leggings técnicos que combinan rendimiento, comodidad y diseño pensado para el movimiento.

El conjunto destaca por su tejido 4D STRETCH, una tecnología que permite una adaptabilidad total gracias a su elasticidad en cuatro direcciones.

Laura Escanes con un diseño de Dash and Stars. Instagram

Tanto el sujetador como el legging están diseñados para acompañar el cuerpo en cualquier tipo de actividad física, desde entrenamientos de alta intensidad hasta sesiones más suaves de pilates o yoga, manteniendo siempre una sensación de confort envolvente.

En el caso de los leggings, con un precio de 31,99 euros, presentan un diseño de largo crop y cintura alta que aporta un efecto visual de "vientre plano", además de una sujeción firme sin renunciar a la comodidad.

Incorporan un bolsillo interior en la parte trasera de la cinturilla, ideal para pequeños objetos, así como bloques laterales con transparencias que añaden un punto estético diferenciador.

Las costuras planas antiroces, la pieza especial en la entrepierna y los detalles a contraste en la cinturilla y los vivos refuerzan su carácter técnico y funcional.

Por su parte, el sujetador deportivo, con un precio de 27,99 euros, está diseñado con escote en pico y espalda redonda abierta, lo que le aporta un equilibrio entre sujeción y estilo.

El conjunto blanco y negro de Dash and Stars de Laura Escanes.

Incluye copas push up de quita y pon, adaptándose así a las preferencias de cada usuario, y ofrece una sujeción media ideal para múltiples disciplinas deportivas.

Al igual que los leggings, incorpora costuras planas antiroces, vivos a contraste en sisas y escote, y un elástico interior bajo el pecho para mejorar el ajuste. Además, su tejido contiene un alto porcentaje de fibras de poliéster reciclado, alineándose con la tendencia creciente hacia una moda deportiva más sostenible.

Laura Escanes combina este conjunto técnico con un estilo natural y desenfadado, consolidando su imagen como referente también en el ámbito del activewear.

Su elección refleja cómo las prendas deportivas han evolucionado hacia diseños mucho más estéticos, capaces de trascender el gimnasio y formar parte del día a día.

En definitiva, este conjunto de Dash and Stars se posiciona como una opción asequible, funcional y estilosa, perfecta para quienes buscan rendimiento sin renunciar al diseño.