El lamentable estado de la histórica casa de la infanta Pilar de Borbón en Puerta de Hierro seis años después de su muerte

La infanta Pilar junto a su marido, Luis Gómez Acebo, y sus hijos. Getty Images

La casa de la infanta Pilar de Borbón en Puerta de Hierro fue, durante décadas, mucho más que una simple propiedad de lujo en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

Se convirtió en escenario de la vida cotidiana de la hermana mayor de Juan Carlos I (88 años) y el refugio familiar donde crecieron sus cinco hijos -Simoneta, Juan, Bruno, Beltrán y Fernando-.

Era además el lugar al que acudía la Familia Real el día de Navidad, especialmente en los años en que las reuniones en Zarzuela se complicaron por el caso Nóos.

Fotos actuales de la histórica casa de la infanta Pilar de Borbón en Puerta de Hierro. Raúl García EL ESPAÑOL

El 8 de enero de 2020, también fue un espacio de duelo. Y es que la capilla ardiente de la infanta Pilar se instaló en el salón de este domicilio.

Los reyes, Felipe VI (58) y Letizia (53), y los eméritos, Juan Carlos y Sofía (87), se dejaron ver entrando en la vivienda para darle el último adiós antes de su incineración en el cementerio de San Isidro.

Hoy, cuando se acaban de cumplir seis años del fallecimiento de la Infanta, la mansión se encuentra en una situación de abandono lamentable.

Durante años, y tras la triste pérdida, sus hijos intentaron venderla sin éxito. Finalmente, a finales de 2024, consiguieron cerrar la operación inmobiliaria.

Según publicó entonces Vanitatis, Ricardo Fuster, hermano de Álvaro Fuster, y uno de los amigos más íntimos del rey Felipe VI desde la infancia, adquirió la propiedad.

Sin embargo, la realidad es que la casa continúa cerrada a cal y canto, está sin habitar y no hay signos de obras por ningún lado.

Las imágenes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL muestran una fachada totalmente desmejorada con grietas visibles en el característico muro salmón de la entrada.

Más fotos del estado actual del chalet de la hermana de Juan Carlos I. Raúl García EL ESPAÑOL

Penoso es también el estado de la antigua garita de vigilancia con sus cristales tintados totalmente sucios como si alguien hubiera derramado pintura sobre ellos.

Lo mismo ocurre con la entrada al garaje donde se aprecia su portón negro con escombros a un lado, o con la verja negra de entrada a la parcela que está totalmente destrozada.

Por si fuera poco, hay manchas de humedad y musgo por todos lados y se ha formado maleza y enredaderas por toda la finca.

Los toldos están comidos por el paso del tiempo y la casa ya no guarda nada del esplendor que tuvo antaño.

Gran anfitriona

La historia de esta propiedad se remonta a 1967. Pocos días antes de su boda con Luis Gómez‑Acebo, la infanta Pilar adquirió la parcela en Puerta de Hierro.

Pilar de Borbón siempre reunió a su familia en torno a su mesa. Getty Images

Por entonces la zona ya era una de las mejores de Madrid, aunque aún tendrían que pasar unos años para que llegara la Preysler, que es, sin duda, una de las vecinas más ilustres.

Miguel Boyer compraría los terrenos a finales de los años 80, a Fernández Tapias para construir 'Villa Meona' -llamada así por la cantidad de baños que tiene- y la familia no se instalaría allí hasta comienzos de los 90. Pero esto es otra historia.

Volviendo a la infanta Pilar de Borbón, el chalet unifamiliar se construyó sobre una parcela de alrededor de 2.400 metros cuadrados.

El inmueble, en tres alturas, estuvo siempre lleno de vida. La hermana del rey Juan Carlos fue una gran anfitriona y le gustaba reunir a los suyos en torno a su mesa.

El Emérito, por ejemplo, bromeaba diciendo que allí se comía mejor que en cualquier restaurante, algo que la propia infanta repetía entre risas.

Pilar de Borbón recibe un Premio Nacional del Deporte de manos del rey Juan Carlos. Getty Images

En su casa celebró importantes reuniones familiares. Uno de esos últimos y grandes acontecimientos fue el bautizo de su nieto Nicolás, hijo de Fernando Gómez-Acebo y la periodista griega Nadia Halamandari.

Mientras vivió la infanta Pilar, la casa siempre estuvo impecable. Hay reportajes de la época en su interior que dan fe de ello.

Esa casa que vivió el nacimiento de sus cinco hijos, los acogió también cuando tres de ellos regresaron al hogar familiar tras sus divorcios.

Primero lo hizo Simoneta, después Juan y por último Fernando. La Infanta decía que una madre siempre tenía que estar para acoger a sus hijos cuando les iba mal.

Aunque la casa siempre les dio más alegrías que tristezas, con la muerte de doña Pilar, sus hijos se vieron obligados a colgar el cartel de 'se vende'.

No podían hacer frente al enorme coste de mantenerla y además, necesitaban liquidez para poder cerrar la herencia.

Velatorio de Pilar de Borbón en su casa. Getty Images

Con su venta dejaron ir una de las joyas de la corona del patrimonio de su madre.

Tras varios meses de lucha contra un cáncer de colon y complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Pilar de Borbón murió en el hospital Ruber Internacional de Madrid.

La misma tarde de su defunción, su féretro fue trasladado a la casa de Puerta de Hierro, donde se instaló la capilla ardiente y se celebró una misa íntima. Después, sus restos mortales se llevaron al cementerio de San Isidro para descansar junto a su marido, Luis Gómez‑Acebo.