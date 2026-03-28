El lamentable estado de la histórica casa de la infanta Pilar de Borbón en Puerta de Hierro seis años después de su muerte
EL ESPAÑOL muestra las imágenes actuales de esta propiedad, que fue escenario de reuniones y celebraciones de la Familia Real española.
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La casa de la infanta Pilar de Borbón en Puerta de Hierro fue, durante décadas, mucho más que una simple propiedad de lujo en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.
Se convirtió en escenario de la vida cotidiana de la hermana mayor de Juan Carlos I (88 años) y el refugio familiar donde crecieron sus cinco hijos -Simoneta, Juan, Bruno, Beltrán y Fernando-.
Era además el lugar al que acudía la Familia Real el día de Navidad, especialmente en los años en que las reuniones en Zarzuela se complicaron por el caso Nóos.
El 8 de enero de 2020, también fue un espacio de duelo. Y es que la capilla ardiente de la infanta Pilar se instaló en el salón de este domicilio.
Los reyes, Felipe VI (58) y Letizia (53), y los eméritos, Juan Carlos y Sofía (87), se dejaron ver entrando en la vivienda para darle el último adiós antes de su incineración en el cementerio de San Isidro.
Hoy, cuando se acaban de cumplir seis años del fallecimiento de la Infanta, la mansión se encuentra en una situación de abandono lamentable.
Durante años, y tras la triste pérdida, sus hijos intentaron venderla sin éxito. Finalmente, a finales de 2024, consiguieron cerrar la operación inmobiliaria.
Según publicó entonces Vanitatis, Ricardo Fuster, hermano de Álvaro Fuster, y uno de los amigos más íntimos del rey Felipe VI desde la infancia, adquirió la propiedad.
Sin embargo, la realidad es que la casa continúa cerrada a cal y canto, está sin habitar y no hay signos de obras por ningún lado.
Las imágenes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL muestran una fachada totalmente desmejorada con grietas visibles en el característico muro salmón de la entrada.
Penoso es también el estado de la antigua garita de vigilancia con sus cristales tintados totalmente sucios como si alguien hubiera derramado pintura sobre ellos.
Lo mismo ocurre con la entrada al garaje donde se aprecia su portón negro con escombros a un lado, o con la verja negra de entrada a la parcela que está totalmente destrozada.
Por si fuera poco, hay manchas de humedad y musgo por todos lados y se ha formado maleza y enredaderas por toda la finca.
Los toldos están comidos por el paso del tiempo y la casa ya no guarda nada del esplendor que tuvo antaño.
Gran anfitriona
La historia de esta propiedad se remonta a 1967. Pocos días antes de su boda con Luis Gómez‑Acebo, la infanta Pilar adquirió la parcela en Puerta de Hierro.
Por entonces la zona ya era una de las mejores de Madrid, aunque aún tendrían que pasar unos años para que llegara la Preysler, que es, sin duda, una de las vecinas más ilustres.
Miguel Boyer compraría los terrenos a finales de los años 80, a Fernández Tapias para construir 'Villa Meona' -llamada así por la cantidad de baños que tiene- y la familia no se instalaría allí hasta comienzos de los 90. Pero esto es otra historia.