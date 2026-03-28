Edurne: "Me despierto a las 6:32 porque soy madre y me acuesto a las 22:30. Mi hija es un terremoto; acabo reventada"

El paso de Edurne (40 años) por el Festival de Málaga ha estado protagonizado por la presentación de la cuarta temporada de Acoustic Home.

La serie de HBO Max acompaña a distintos artistas durante dos intensos días de grabación para mostrar su vida real más allá de los focos, culminando en un concierto especial que refleja todo el proceso creativo y emocional vivido.

En medio de la promoción, la cantante madrileña compartió con EL ESPAÑOL detalles sobre su rutina diaria, una combinación de disciplina, cuidados personales y maternidad que define su día a día.

Edurne en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Lejos de secretos complicados, Edurne asegura que mantenerse en forma no requiere fórmulas sofisticadas.

"No tiene mucho misterio: hidratar bien la piel, un buen desmaquillante, un gel que elimine todo el maquillaje que nos ponen, y, sobre todo, dormir y beber mucha agua para estar perfecta", explica la artista.

Estos hábitos sencillos se han vuelto imprescindibles en su rutina, especialmente considerando el ritmo exigente de su carrera. Grabaciones, conciertos y apariciones públicas se combinan con uno de los roles más importantes de su vida: la maternidad.

Desde que nació su hija, fruto de su relación con el futbolista David de Gea (35), sus horarios han cambiado por completo.

Edurne reconoce que organizar el descanso no siempre es fácil con una niña pequeña en casa. Aun así, intenta mantener cierta rutina para afrontar cada jornada con energía.

Edurne en el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Con la niña es complicado, pero logro dormirme sobre las 22:30 y despertarme a las 7:30, y los fines de semana a las 6:32", comenta entre risas. Reconoce también que hay mañanas más duras que otras.

"Hay días que no me lo puedo creer y digo: 'La mato'. Pero no pasa nada, es maravillosa y la adoro. Ser madre me quita energía, de verdad. Mi hija es un terremoto y hay días que llego agotada", confiesa, mostrando su lado más humano y cotidiano lejos de los escenarios.

A pesar del cansancio que implica la maternidad, Edurne vive plenamente esta etapa, convencida de que cada esfuerzo merece la pena. Para ella, se trata de un equilibrio entre la vida personal y profesional.

Entre proyectos, conciertos y compromisos, la artista demuestra que detrás de la imagen pública de una estrella del pop hay una mujer que, como muchas madres, organiza su día combinando trabajo, cuidados personales y la energía inagotable de su hija. En ese equilibrio, dormir bien, hidratarse y mantener el humor siguen siendo sus mejores aliados.