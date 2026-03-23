Las imágenes de Ester Expósito en el palco del Bernabéu que confirman su relación con Mbappé: todos los detalles

La aparición de Ester Expósito (26 años) en el palco del Estadio Santiago Bernabéu este domingo, 22 de marzo, durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid ha generado una enorme expectación.

No solo por tratarse de una de las actrices más reconocidas del panorama actual, sino por el contexto en el que se produce su visita: los rumores que la relacionan con Kylian Mbappé (27), uno de los nombres propios del club blanco.

Las imágenes, difundidas en las últimas horas, muestran a la protagonista de Élite disfrutando del partido desde una zona privilegiada del estadio. Vestida de blanco, en un estilismo que muchos han interpretado como un guiño al equipo madrileño, la actriz siguió con atención cada momento del encuentro, que terminó con victoria para los merengues (66).

Ester Expósito y Sergio Momo en el palco del Bernabéu. Gtres

La presencia de la actriz no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en uno de los focos de interés de la jornada. Expósito no acudió sola al estadio.

Lo hizo acompañada de su íntimo amigo, el también actor Sergio Momo (29), con quien compartió buena parte del encuentro entre risas, comentarios y gestos de complicidad.

Sin embargo, más allá de esta compañía, lo que realmente ha llamado la atención ha sido su cercanía con el entorno de Mbappé. Durante el partido, se la vio conversando de forma distendida con varias personas del círculo cercano del futbolista, dejando entrever que su relación con él podría estar más consolidada de lo que se pensaba.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas ambos fueron captados en actitud cómplice en París, unas imágenes que hicieron saltar todas las alarmas sobre una posible relación sentimental.

Desde entonces, el hermetismo ha sido la tónica dominante, como ya viene pasando en la vida personal de la actriz, sin confirmaciones oficiales por ninguna de las partes. Sin embargo, su presencia en el palco del Bernabéu ha sido interpretada por muchos como un paso más en esta historia.

Ester Expósito en el palco del Bernabéu. Gtres

El delantero francés, que arrastraba molestias físicas, no participó en el partido hasta el minuto 64, pero eso no impidió que la actriz permaneciera pendiente del césped y celebrara las jugadas clave del derbi. Aun así, y pese a coincidir en el mismo espacio, ambos evitaron cualquier gesto público que confirmara su vínculo.

De hecho, tras el pitido final, cada uno optó por salir del estadio por separado. Mientras Ester Expósito logró abandonar el recinto sin atraer la atención de las cámaras, Mbappé lo hacía acompañado por varios amigos, manteniendo un semblante serio a pesar del triunfo de su equipo.

Por su parte, Sergio Momo ya había dejado claro días antes, durante su asistencia a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que no tenía intención de pronunciarse sobre la vida privada de su amiga. Con respuestas cargadas de humor y evasivas, el actor evitó confirmar cualquier relación, reforzando así la discreción que rodea a esta posible historia de amor.

Un hermetismo que, lejos de frenar el interés, no ha hecho más que aumentarlo. La imagen de Ester Expósito en el palco del Bernabéu se suma así a una serie de pistas que, poco a poco, dibujan una historia que muchos ya dan por hecha, aunque sus protagonistas prefieran, por ahora, mantenerla lejos del foco mediático.

Mbappé saliendo del Bernabéu con sus amigos en coche. Europa Press

Otros invitados

Durante el partido, todos disfrutaron de un encuentro con mucho movimiento sobre el terreno de juego. La vista no solo estaba puesta en Ester Expósito, otros invitados también fueron protagonistas de la noche.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (50), no ha ocultado nunca su simpatía por el equipo rojiblanco, y así lo demostró en el palco VIP del Estadio Santiago Bernabéu. Acudió junto a su mujer, que, a pesar de tener gustos diferentes en el derbi, formó parte de la complicidad que tienen como pareja futbolera.

José Luis Martínez-Almeida en el palco del Bernabéu. Gtres

Almeida se sentó junto a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. También estuvo presente Nuria González (53), detrás de Florentino Pérez (79). La mujer de Fernando Fernández-Tapias, quien fuese directivo del club durante muchos años, rara vez se pierde un partido del equipo blanco.

El que tampoco quiso perderse el derbi fue Rafa Nadal (39), que siempre ha demostrado su amor por el equipo de Florentino. Tanto es así que es socio de honor del Real Madrid desde el año 2011.

Muchos invitados que se convirtieron en los más VIP de los palcos del estadio madrileño, dejando un buen ambiente entre la afición más conocida.