Sergio Peris-Mencheta revela las secuelas de su trasplante de médula tras el cáncer: "Mis tejidos están inflamados"

El actor Sergio Peris-Mencheta (48 años) ha reaparecido en televisión este miércoles 19 de marzo en el plató de La Revuelta, donde ha conversado con David Broncano (41) sobre su proceso de recuperación tras superar el cáncer que le fue diagnosticado hace dos años.

El intérprete ha relatado cómo vivió el trasplante de médula ósea y las secuelas físicas que todavía arrastra tras el tratamiento.

"La enfermedad desapareció. Me hicieron un trasplante de mi hermano. Hubo un señor que viajó hasta Los Ángeles en avión con la médula porque yo tenía 5.000 plaquetas; tenemos que tener 155.000 mínimo, y no podía viajar porque me podía desangrar", ha explicado el actor, visiblemente emocionado.

Peris-Mencheta habla de su trasplante

Peris-Mencheta ha recordado que el procedimiento fue delicado pero exitoso, en gran parte gracias a la compatibilidad con su hermano Juan, al que cariñosamente llama Yonyón.

"El trasplante, afortunadamente, salió bien, ya que mi hermano y yo somos prácticamente gemelos a nivel sangre", ha comentado.

Y añadía una reflexión sobre la complejidad del proceso médico: "Cuando te trasplantan el corazón o un órgano, el sistema inmune puede rechazarlo o termina haciéndolo tarde o temprano, pero cuando lo que te trasplantan es precisamente el sistema inmune, este puede rechazar al resto del cuerpo”.

Durante la entrevista, el actor ha hablado con humor y naturalidad sobre los efectos secundarios que aún padece. "Lo que más me preocupaba era saber si en este sofá yo puedo sentarme y levantarme sin ningún tipo de problema”, bromeaba, asegurando que su tejido conjuntivo sigue inflamado.

Broncano, curioso, le ha preguntado si el problema tenía relación con las rodillas, a lo que Peris-Mencheta respondió invitándole a tocar su piel.

"No lo estoy poniendo duro. El tejido conjuntivo, la fascia, los ligamentos, todo está como inflamado... Solo me tienes que ver ponerme los calcetines", ha indicado.

Sergio Peris-Mencheta. Foto: Cristina Villarino

"Estoy haciendo rehabilitación"

El encuentro ha dejado varios momentos de complicidad. Broncano ha comentado, entre risas: “Estoy imaginando todo el rato una tortuga fuera del caparazón", a lo que el actor replicó: "Bueno, no, más bien es una tortuga a la que el caparazón se le ha pegado".

A pesar de las secuelas, Peris-Mencheta se ha mostrado optimista y agradecido por la mejoría alcanzada: "Es una evolución. Estoy haciendo rehabilitación y cada vez lo noto menos. Hay movimientos que no puedo hacer, pero bueno, me he pasado 50 años subido a un caballo con una espada y jugando al rugby. Ahora me toca un poco de tranquilidad".

El intérprete anunció su enfermedad en enero de 2024, a través de una publicación en redes sociales. En ella explicó que había comenzado un tratamiento en Estados Unidos.

Desde entonces, numerosos compañeros y seguidores han mostrado su apoyo incondicional, convirtiendo sus redes en un espacio de ánimo y esperanza.

Meses después, compartió que se encontraba en proceso de trasplante y que su hermano sería el donante, agradeciendo públicamente el gesto.

Su recuperación ha sido seguida de cerca por el público, que celebra cada avance de uno de los actores más queridos del cine y la televisión española.