Manu Ríos, actor: "No tengo secretos de belleza, no me obsesiona, pero mi madre es peluquera y muy coqueta"

La alfombra roja del Festival de Málaga recibió a Manu Ríos (27 años) para la presentación de Mi querida señorita, la nueva apuesta de Netflix producida por Los Javis.

Más allá de la promoción del filme, el joven actor se abrió con EL ESPAÑOL para hablar de su rutina de belleza y cómo logra mantener su piel en perfecto estado para eventos como la alfombra roja.

"La verdad es que no tengo ningún secreto. Intento entrenar cuando puedo y, bueno, mi madre es peluquera y desde pequeño he visto cómo ella era muy coqueta y quizás de ahí", confesó Ríos, mostrando una filosofía sencilla y natural respecto al cuidado personal.

Manu Ríos en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Y añade: "Igualmente, tampoco es algo que me obsesione mucho. Cuidarme lo que pueda, pero sin más".

Aunque el actor mantiene un enfoque relajado, detrás de la preparación para el festival hay profesionales que se aseguran de que su piel luzca impecable.

Entre ellos, María Casado, fundadora de Wellness Boutique, colaboradora oficial del Festival de Cine de Málaga 2026, quien explicó a EL ESPAÑOL cómo trabajan con actores para que su piel esté luminosa y descansada antes de pisar la alfombra roja.

Tanto es así que Rossy de Palma (61) y su hija, la actriz Anna Castillo (32), así como el actor de Élite, confiaron en sus manos para brillar en la alfombra roja.

Rossy de Palma en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Casado destaca que cada piel es diferente y que, antes de un momento estresante como un estreno, es fundamental calmar y equilibrar la piel.

Para ello, combina masajes faciales profundos con tecnologías avanzadas, como el láser LYMA Pro y terapias de luz roja e infrarroja cercana, que estimulan la regeneración celular y la producción de colágeno, mejorando la firmeza y la luminosidad sin alterar la naturalidad del rostro.

"El objetivo final no es transformar el rostro, sino despertar la piel y revelar su mejor versión, para que el artista llegue a la alfombra roja con una piel luminosa, descansada y llena de vida", explica Casado, subrayando la importancia de personalizar cada tratamiento según el estado de la piel y el momento emocional del artista.

Además, la experta señala que la constancia en el cuidado diario es clave. La limpieza suave, la hidratación adecuada, el uso de antioxidantes como la vitamina C y la fotoprotección diaria forman la base de un ritual que mantiene la piel equilibrada y saludable.

Manu Ríos en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Pequeños gestos, como el masaje facial diario o el uso de herramientas como la Gua Sha, contribuyen a activar la circulación y relajar tensiones, potenciando la luminosidad natural de la piel.

Gracias a este equilibrio entre cuidados profesionales y hábitos sencillos, Manu Ríos logra llegar a la alfombra roja con un rostro fresco y radiante, demostrando que no siempre se trata de secretos complicados, sino de constancia, observación y cuidado personal adaptado a cada piel.

Con una filosofía que combina naturalidad y profesionalidad, el actor deja claro que su rutina no necesita complicaciones: cuidar la piel sin obsesionarse y confiar en especialistas para resaltar lo mejor de cada uno es la clave para brillar ante los flashes.