Miguel Bosé, en Colombia: "Los gobiernos nos prometen cosas que luego no cumplen. La ONU es obsoleta e inútil"

Miguel Bosé (69 años) continúa con su gira por Latinoamérica. Así, este pasado miércoles, 11 de marzo, se ha presentado en Bogotá. Lo ha hecho en un escenario especial, que él mismo inauguró hace ocho años junto a artistas locales como Juanes (53) y Sebastián Yatra (31).

El cantante se ha subido al escenario del Movistar Arena de Bogotá para presentar Importante Tour 2026, repasando algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Durante más de dos horas, Miguel Bosé ha cantado los sencillos más emblemáticos de su extensa trayectoria como Amante bandido, Morena mía, Si tú no vuelves o Te amaré, coreadas por todo el público.

Al comienzo del show, se ha mostrado con una túnica blanca y micrófono en mano, sobre un escenario de varios niveles iluminado con líneas de luz. Miguel Bosé ha abierto el concierto con Mirarte.

Tras este primer momento, el artista ha continuado con Duende, El hijo del capitán trueno y Nena. Durante la interpretación de esta última canción, la cuarta de la noche, Bosé se ha sentado en el escenario mientras sus coristas, alineados frente a sus micrófonos, han interpretado al unísono el estribillo del tema.

Al terminar la canción, el cantante ha hecho una pausa para dirigirse a su público y recordar su relación con el recinto.

"Buenas noches y bienvenidos. Retomamos lo que dejamos pendiente hace tiempo. Fue aquí donde inauguramos este lugar en 2018", ha rememorado Bosé antes de invitar a sus fans a recorrer con él parte de las canciones que han marcado su carrera y la vida de sus seguidores.

Tras ello, el cantante ha seguido el repertorio con temas como Aire soy, Bambú, Este mundo se va, Sereno, Solo sí, Hacer por hacer y Como un lobo.

Más adelante y antes de interpretar su emblemática canción Nada particular, Miguel Bosé ha vuelto a interrumpir el concierto para interactuar con el público y lanzar un mensaje crítico sobre los conflictos que suceden en el mundo.

El artista ha recordado que compuso el citado tema a comienzos de la década de 1990, en el contexto de la guerra del Golfo Pérsico, y ha lamentado que décadas después los conflictos armados continúen repitiéndose.

"Los gobiernos nos prometen siempre cosas que luego no cumplen, como garantizar el derecho humano más básico: la paz. Y para eso existe una institución que hoy parece obsoleta, inútil y sin autoridad, que se llama Naciones Unidas", ha afirmado Bosé ante el público.

El espectáculo ha continuado con Olvídame tú, cuando Miguel Bosé ha vuelto a aparecer sobre el escenario envuelto en una larga tela que se extendía desde la plataforma en la que se encontraba hasta gran parte del escenario, en una puesta en escena marcada por luces rojas que han acompañado la interpretación del tema.

La recta final del concierto ha incluido canciones como Sevilla, Amiga, Creo en ti, Partisano, Puede que, Morena mía y Si tú no vuelves.

La noche ha terminado con Amante bandido, Te amaré y Don diablo, con las que el artista ha puesto el broche final a su espectáculo. La gira por Colombia continuará este próximo sábado, 14 de marzo, en Medellín.

En abril, Miguel Bosé viajará a Costa Rica. Mientras que en el mes de mayo presentará su show en Honduras, El Salvador y Guatemala.