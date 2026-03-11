La capilla ardiente del periodista y escritor Raúl del Pozo ha quedado abierta este miércoles, 11 de marzo, en la Casa de la Villa, en Madrid, donde familiares, compañeros de profesión y lectores se despiden desde primera hora de una de las plumas más reconocibles de la columna política.

Poco antes de las nueve y media ha abierto la capilla ardiente en el Patio de Cristales del edificio que fue sede del Ayuntamiento de Madrid y hasta allí ya se han acercado, entre otros, el escritor y amigo de Del Pozo Arturo Pérez-Reverte (74 años) y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (50).

A las puertas de la Casa de la Villa, el Alcalde, que ya este martes dedicó en X unas palabras al "maestro de cronistas y medalla de honor de la ciudad de Madrid", se ha sentido emocionado por la pérdida de una "figura tan extraordinaria, gigantesca, que vivió 4, 5 o 6 vidas en una sola vida".

"Fue reportero, fue periodista, fue escritor, fue absolutamente todo, un ejemplo de vitalidad y a todos, la verdad, es que nos conmueve", ha remarcado el alcalde al hablar de Raúl del Pozo.

También, han asistido el presidente del Senado, Pedro Rollán (56); el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán (81) y la empresaria Paloma Segrelles, entre otros.

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez (73), ha atendido a los medios de comunicación y ha recordado la figura del periodista: "Raúl ha sido más grande que la vida, es un personaje en el que cabía todo. Alguien tendrá que hacer una biografía de mil páginas porque son siete décadas de historia de España y del periodismo, desde la bohemia canalla del tardo-franquismo hasta esta etapa de la Inteligencia Artificial".

"Todo ha pasado por Raúl", ha subrayado Ramírez a las puertas de la Casa de la Villa, donde también ha narrado que la primera vez que escuchó hablar de Raúl fue en los años 70, cuando alguien del mundo obrero firmó un artículo vitriólico contra él.

Aunque usó un pseudómino, la pluma era de Raúl del Pozo: "Me ponía a caldo, pero estaba tan bien escrito, que tuve la obsesión de contratarlo. Y en los años 90 lo conseguí".

Como recuerda, Raúl ha significado mucho para el columnismo español. Para muchos ha sido el sucesor de Umbral por una escritura sentimentalista y su capacidad para reinventar el idioma. "Tenía el veneno del periodismo como forma de vida en la sangre. El más reportero de los columnistas y el más columnista de los reporteros", ha concluido Pedro J.

Del Pozo, nacido en Mariana (Cuenca) en 1936, falleció este martes en Madrid a los 89 años, en los que forjó una larga trayectoria profesional ligada a la crónica política y al periodismo literario.

Durante décadas ha sido uno de los columnistas más influyentes de España y ha firmado en el diario El Mundo la columna El ruido de la calle, heredera del espacio que popularizó el escritor Francisco Umbral.

Con su muerte desaparece un referente de la columna y de la crónica política, a los pocos días de hacerlo otro profesional que también ha dejado huella en el periodismo de la Transición como Fernando Ónega.