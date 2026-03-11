Álex García reaparece en el Festival de Málaga siete meses después de la muerte de Verónica Echegui

El regreso de Álex García (44 años) al Festival de Málaga tiene este año un significado inevitablemente distinto. Es el primer gran evento público al que acude el actor desde la muerte de Verónica Echegui, fallecida el pasado 24 de agosto de 2025.

Además, también es el primero que vive sin la intérprete, con quien había compartido numerosas citas cinematográficas a lo largo de los años por las calles de la ciudad andaluza.

Lejos todavía del bullicio de la alfombra roja, García ha posado este lunes, 10 de marzo, en el Muelle Uno de la ciudad, uno de los enclaves habituales del festival frente al Mediterráneo.

Un gesto aparentemente rutinario dentro de la agenda promocional del certamen, pero que en esta ocasión adquiere una carga simbólica evidente.

Álex García en el Festival de Málaga 2026. Gtres

El actor se encuentra en Málaga para presentar Si es martes, es asesinato, la nueva producción de Disney+ que aspira a convertirse en una de las apuestas fuertes de la plataforma.

Sin embargo, la presentación de la ficción llega marcada por un contexto personal muy diferente al que se preveía cuando se cerró su participación en el festival.

El intérprete tuvo el gran encuentro con los medios a las 21:00 en el Teatro Cervantes de la ciudad. Pero EL ESPAÑOL ha podido hablar con García durante la promoción de la serie, minutos antes de su posado oficial, y nos ha recibido con una gran sonrisa.

"El Festival de Málaga tiene algo especial que se ha creado solo aquí", ha confesado el actor, recordando que su primera película se presentó precisamente en este certamen.

A lo largo de los años ha regresado en varias ocasiones con distintos proyectos, entre ellos la cinta Una vida no tan simple, experiencias que, según explica, siempre han estado marcadas por un ambiente especialmente positivo.

Verónica Echegui en el Festival de Málaga 2024. Gtres

De hecho, cabe recordar que en esa ocasión vino acompañado de Echegui, con la que se le veía paseando por las calles de la ciudad de la mano.

"Mi primera película la presenté aquí y he venido también con pelis muy bonitas", ha señalado, destacando además el vínculo personal que mantiene con la ciudad. "Es una ciudad maravillosa, tengo amigos aquí y se come muy bien. No hay nada que yo haya presentado aquí que no tenga buena energía", ha añadido.

Además, durante esta conversación, Álex llevaba en su dedo anular un anillo que podría ser una alianza, la misma que llevaba cuando aún estaba con Verónica. Esto podría ser un símbolo de unión con la actriz que formó parte de su vida para siempre.

Más allá de la promoción de la serie que presenta, García también ha reflexionado sobre el momento actual que atraviesan los personajes públicos en relación con la exposición mediática.

Para el actor, la intensidad con la que se vive hoy la visibilidad pública es un fenómeno relativamente reciente cuyas consecuencias todavía están por analizar.

"Yo creo que en el futuro se estudiará lo que está pasando ahora con la exposición mediática, con las redes sociales y con los móviles", ha explicado. En su opinión, se trata de una realidad para la que, en muchos casos, nadie está completamente preparado.

Álex García en el Festival de Málaga 2026. Gtres

El intérprete considera que esta exposición constante tiene un impacto emocional que muchas veces se percibe de manera inconsciente. "Sí afecta y nadie está preparado para eso. Como no estamos preparados, a veces nos afecta de una manera inconsciente, pero sí que nos toca en lo emocional", ha reflexionado.

En ese sentido, García ha querido subrayar que se trata de una cuestión que no solo afecta a quienes trabajan delante de las cámaras.

"Como todo, nos toca a cada uno trabajarlo, no solo a los que estamos delante de las cámaras, sino a todos", ha apuntado, convencido de que este fenómeno social tendrá consecuencias en el futuro. "Lo suyo es que cada uno haga su reflexión y haga su trabajito", ha concluido.

Aun así, tras estas palabras, García también ha querido poner el foco en el proyecto que lo trae hasta Málaga. Si es martes, es asesinato plantea una mezcla de misterio y humor que busca renovar el género dentro del catálogo de Disney+, con una narrativa ágil pensada para atrapar al espectador desde el primer episodio.

Al concluir esta publicación, EL ESPAÑOL puede confirmar que el actor posó durante la alfombra roja que despliega el Festival de Málaga frente al Teatro Cervantes.

Lo hizo junto a todo el equipo y, en el momento de atender a los medios de comunicación allí presentes, decidió abandonar el lugar sin dar ninguna declaración. Un gesto que podría significar que aún no está preparado para pronunciar sus primeras palabras tras el fallecimiento de Verónica.