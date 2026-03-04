El mundo de la cultura de nuestro país está de luto tras el fallecimiento este pasado martes, 3 de marzo, a los 78 años, de Fernando Ónega, maestro del periodismo y con una de las trayectorias más destacadas de la comunicación en nuestro país en las últimas décadas

Además de todo lo anterior, Ónega se jactó en vida de ser, sobre todo, el padre de la popular presentadora Sonsoles Ónega (48 años) y de la subdirectora de los Servicios Informativos de TVE, Cristina Ónega.

Después de que su familia, a la que estaba muy unido, haya podido llorar su inesperada pérdida en la intimidad, este miércoles, 4 de marzo, su capilla ardiente se ha abierto en la Casa de Galicia de Madrid para que todos aquellos que lo deseen puedan acercarse a darle su último adiós y transmitir sus condolencias a sus seres queridos.

Los primeros en llegar al velatorio, su viuda Ángela Rodrigo -con la que se casó en el año 2000 tras su separación de su primera mujer, Marisol Salcedo- y su hijo menor, Fernando Ónega Jr, que el próximo junio cumplirá 24 años y que a diferencia de sus hermanas no ha seguido los pasos de su padre en el mundo del periodismo.

De luto riguroso y dando muestras de una admirable entereza a pesar de su evidente desolación, la que fuera el amor de su vida -tanto es así que como el propio Fernando confesó emocionado que fue su mujer quién le donó un riñón en 2021- y su tercer vástago han querido rendir homenaje al maestro de la comunicación portando un cuadro de gran tamaño con una imagen suya para presidir su capilla ardiente.

[Sonsoles Ónega, entre lágrimas, llega a la capilla ardiente de su padre acompañada por sus hermanos y su pareja, Juan]

Minutos después hacían su aparición sus hijas Cristina y Sonsoles, que arropada por su pareja Juan y sin poder ocultar su emoción -a pesar de llevar gafas de sol- ha hecho gestos de disculpa a la prensa apostada a las puertas de la Casa de Galicia por no tener fuerzas para acercarse a pronunciar unas palabras en este durísimo trance en el que ha perdido a su padre, maestro, y gran referente profesional.

A lo largo de la mañana han ido llegando diversas personalidades del mundo institucional y mediático. Especial mención merece la asistencia de la reina Letizia (53), gran amiga de Sonsoles Ónega.

La Reina ha acudido a la capilla ardiente y ha destacado que Ónega fue "un profesional al que todos nos queríamos parecer cuando estudiábamos periodismo en los años 90", ha señalado al llegar a la Casa de Galicia de Madrid donde se ha instalado el velatorio.



"Vengo a dar un abrazo y a reconocer una profesión; el periodismo, un medio; la radio y a un profesional artesano que es Fernando Ónega", ha agregado la mujer de Felipe VI.



Letizia ha recordado emocionada cómo todos los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información de Madrid en los años 90 "teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, como un profesional al que todos nos queríamos parecer", y ha recalcado que "me ha acompañado toda la vida" a través de la radio.



"Y luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en los trabajos en los que fui redactora, así que Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga", ha señalado.



La reina ha explicado que al Rey le hubiera gustado hacer lo mismo y "honrar" hoy a Fernando Ónega pero que en Sevilla también "le esperaban con mucho cariño" un grupo de personas con diferentes discapacidades.



Su Majestad ha recordado las palabras "amables" que han dedicado a Ónega compañeros de diferentes radios y programas.

Entre otros asistentes, ha destacado la presencia de Alberto Aza (89), exjefe de la Casa del Rey y del gabinete del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez.

"Ha sido un profesor, un maestro del periodismo, un personaje irrepetible", ha señalado a su entrada, destacando el sentido común, la inteligencia y el respeto que definieron al comunicador gallego.

La capilla ardiente permanecerá abierta hasta las nueve de la noche para que todo aquel que desee despedirse pueda hacerlo. En el interior, un grupo de gaiteros ha interpretado piezas tradicionales gallegas en recuerdo del periodista lucense, nacido en Mosteiro (Pol), quien siempre llevó con orgullo sus raíces.

El sonido de las gaitas ha puesto un emotivo cierre a una jornada marcada por el respeto y la admiración hacia una figura esencial del periodismo español.