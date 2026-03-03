Manu Sánchez, sobre su mujer, Lorena: "Me decía 'ven, dame un beso' cuando me daba asco a mí mismo, deforme por la quimio"

El pasado domingo, 1 de marzo, se emitió una nueva entrega de Lo de Évole. En ella, Jordi Évole entrevistaba a Manu Sánchez.

El humorista y presentador sevillano relataba en su charla con el periodista cómo ha vivido el cáncer testicular con metástasis en los ganglios linfáticos que le diagnosticaron en abril de 2023.

Una enfermedad que puso a prueba su resiliencia. Y que, además, fue la gran 'prueba de fuego' en su relación con Lorena Sánchez, su compañera y madre de sus dos hijos. Y es que nunca antes de su dolencia se habían visto sometidos a un desafío semejante como pareja.

Manu Sánchez, en 'Lo de Évole'. laSexta.

Manu Sánchez declara su amor a su mujer

Cuando Évole le ha preguntado si "el amor se vive diferente cuando estás tan enfermo", la respuesta de Manu Sánchez ha sido rotunda. Serio, ha relatado cómo ha vivido junto a su esposa el via crucis de su cáncer.

Lo ha hecho a las claras. Sin rodeos. Y sin edulcorar las partes más desagradables de la quimioterapia o los operatorios.

"Me gusta hablar de la gente bien por las espaldas y mal a sus espaldas. Pero voy a hacer una excepción y voy a hablar de mi mujer, aunque sé que ella está delante", ha empezado diciendo.

"Yo he descubierto en todo este proceso que existe el amor verdadero", añadía. "Y me explico: en las buenas, yo estoy enamorado de mi mujer, y mi mujer está enamorada de mí. Es lo lógico. Tienes un proyecto de vida, con dos niños. Con un proyecto vital".

"Es que todo nos iba bien. Tenemos una casa chula. Ella curra y lo gana bien. Yo también. Felices, todo bien. Entonces, en las buenas es como que no habíamos tenido la oportunidad de demostrarnos qué iba a pasar en las malas", proseguía.

"¿Sabes eso que dicen que se conoce a las parejas en los divorcios, a los amigos en la mudanza y a los hermanos en las herencias?", apuntaba. "Pues yo ahora, cuando yo me he dado asco a mí mismo, que me he visto inútil, siendo una carga, deforme, físicamente irreconocible...".

Lorena Sánchez, mujer de Manu Sánchez. laSexta.

"Te da asco tu propia saliva"

Su mujer, desde las gradas del Cartuja Center CITE, en Sevilla, donde se grabó el encuentro, no podía evitar emocionarse.

Manu continuaba su declaración sin perder un solo detalle a los aspectos más crudos de su enfermedad: "El efecto luna, sin cejas, sin pelo, sin barba, abrazado a un váter vomitando 20 horas de las 24, con anemia, sin fuerzas, sin poderme poner ni de pie, yendo en silla de ruedas, dándome asco hasta mi propia saliva".

"Porque la quimio hace que tu propia saliva o el agua te sepa a mierda con fango", explicaba.

"Cuando te da asco hasta tu propio sudor porque has estado ocho horas al día, de lunes a viernes dándote una quimio donde ves que hay veneno. Cuando te das asco a ti mismo, cuando no te reconoces literalmente. No se te desbloquea el móvil porque no es tu cara", seguía diciendo.

"En ese momento, no eres tú. En ese momento donde tú te das asco a ti mismo, tu mujer se mete en la cama contigo, te echa la patita por encima, te mira a la cara, te mira con ojos de deseo y te dice: 'Ven para acá, dame un beso'. Y te mete la lengua hasta la campanilla", ha concluido.

Manu Sánchez y Lorena contrajeron matrimonio el pasado 14 de febrero, durante el Carnaval de Cádiz, donde el andaluz fue el encargado de dar el pregón. Entonces, el humorista aprovechó la ocasión para dar el 'sí, quiero' al amor de su vida delante de miles de espectadores.

En los días más oscuros de su enfermedad, "un viaje", que "psicológicamente ha sido complejo", llegó a pensar en qué pasaría con su familia en el caso de su fallecimiento.

"Yo me voy a morir y ella va a rehacer su vida", reflexionó. "Ojalá que él sea un tío de puta madre porque este tío va a ser el que va a terminar de criar a mis hijos. Al final es un ejercicio de autoconciencia de que cuando tú no estés aquí van a seguir pasando cosas".