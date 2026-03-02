Genoveva Casanova se instala en México tras desalojar su piso de 230 m² en Madrid: su día a día cuidando a sus padres

Genoveva Casanova en una imagen tomada en 2022 junto a la fachada de su casa, en un fotomontaje. Gtres

El 7 de noviembre de 2023 nunca lo olvidará Genoveva Casanova (49 años). Ese día, unas fotografías de ella paseando por Madrid con el hoy rey de Dinamarca, Federico X (57), dieron la vuelta al mundo y la situaron a ella en el epicentro de la información a nivel mundial.

Fueron aquellos días y meses complicados, que se sumaron a un revés de salud que afrontó la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo (62) desde la discreción que siempre la ha acompañado. Al tiempo que se defendía en los tribunales de todo cuanto se dijo, fue resurgiendo.

Pasado el primer gran tsunami informativo, la mexicana retornó a los focos. Tras participar en el concurso El Desafío, Casanova ha vuelto a replegarse. Lo último que trascendió es que había desalojado la casa en la que vivía en el barrio de Los Jerónimos, en Madrid.

¿Dónde está Genoveva? EL ESPAÑOL tiene la respuesta: se ha instalado en México, en su país natal, donde vive su familia. Genoveva ha puesto tierra de por medio. Casanova afronta una nueva etapa de su vida lejos de Madrid y de la presión mediática.

Genoveva junto a dos amigos, en las inmediaciones de la que era su casa, en el barrio de Los Jerónimos. Gtres

Fue a finales del año pasado cuando, una vez terminada la emisión de El Desafío en televisión, tomó la decisión de poner tierra de por medio y empezar de cero al otro lado del Atlántico.

La exposición que siguió a las imágenes junto a Federico de Dinamarca, sumada a sus problemas de salud y a los frentes judiciales abiertos con alguna revista, habían convertido su día a día en España en una sucesión de sobresaltos.

En ese contexto, regresar a casa, a sus raíces mexicanas, era una manera de resetear y recuperar algo tan básico como la tranquilidad. Tal y como desliza a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia, Genoveva deseaba estar cerca de sus padres.

"Cuidar de los suyos, de sus padres, dedicarles tiempo", explica el informante a este periódico. También era apremiante "tomar distancia".

En México reside buena parte de su familia directa y, según su entorno, la prioridad de Genoveva es ahora estar presente en el día a día de unos padres, cuya salud y bienestar siempre ha situado en el centro de sus preocupaciones.

El cartel que cuelga en el balcón de la que fue casa de Genoveva. Gtres

Su rutina allí transcurre entre visitas médicas, gestiones y tardes enteras en casa, en un ambiente mucho más discreto que el que le rodeaba en Madrid.

No hay photocalls, ni apenas compromisos sociales. Esa nueva vida mexicana no implica, sin embargo, romper con Europa. Genoveva alterna su estancia en su país natal con viajes periódicos a Londres, donde viven sus hijos mellizos, Luis y Amina.

La ciudad británica se ha convertido en su segunda escala obligada: allí se refugia en un entorno más anónimo y cosmopolita, y puede ejercer de madre sin la sombra constante de las portadas.

Su agenda se articula así en un triángulo: México para cuidar de sus padres, Londres para estar junto a sus hijos y un Madrid que, por el momento, ha dejado de ser su base fija para convertirse en un lugar al que solo regresará de forma puntual, si las circunstancias lo exigen.

El punto de inflexión visible de este cambio fue la salida de la casa del barrio de los Jerónimos, en Madrid, donde residió en régimen de alquiler durante los últimos años.

A comienzos de septiembre de 2025, Genoveva abandonó este piso situado en una de las zonas más exclusivas y cotizadas de la capital, una vivienda de más de 200 metros cuadrados que se había convertido en su refugio urbano tras su ruptura con Cayetano Martínez de Irujo.

Genoveva, en una instantánea captada en mayo de 2023, en Madrid. Gtres

Diversos medios situaron entonces su mudanza como el cierre simbólico de una etapa marcada por la sobreexposición y por episodios tan duros como la embolia pulmonar que sufrió en plena tormenta mediática.

Dejar las llaves de aquel inmueble era, en la práctica, romper con uno de los episodios más controvertidos de su currículum vital. Fue precisamente en esa casa de los Jerónimos donde se inmortalizó a Federico de Dinamarca, hoy rey, la noche que desató el gran escándalo.

Las fotografías del entonces príncipe saliendo del portal con una maleta en la mano, después de haber pasado la noche en el domicilio de Genoveva, dieron la vuelta al mundo y alimentaron durante meses todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Ya desde un principio Casanova quiso dejar claro que su relación con Federico de Dinamarca no tenía ningún tinte extramatrimonial, y que simplemente eran amigos.

"Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes", expresó en un comunicado.

Genoveva y Cayetano, historia de amor

La historia entre Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo comenzó a finales de los años noventa y tuvo su gran capítulo público el 15 de octubre de 2005, cuando se casaron en Sevilla en una boda convertida en acontecimiento social.

Antes de pasar por el altar ya eran padres de los mellizos Luis y Amina, nacidos en 2001, a los que ambos han situado siempre en el centro de sus vidas.

El matrimonio apenas se prolongó dos años, pero la separación fue cordial y marcó el inicio de una relación distinta, más serena, que con el tiempo se ha consolidado como una de las amistades más sólidas del universo Martínez de Irujo.

Con el paso de los años, Genoveva y Cayetano han demostrado que su vínculo va más allá del estado civil.

Cayetano y Genoveva. Gtres

Siguen apareciendo juntos en celebraciones familiares importantes, como los cumpleaños de sus hijos. Él ha hablado en numerosas ocasiones de la madre de sus hijos con respeto y cariño, subrayando que la lealtad y la preocupación mutua se han mantenido intactas.

Esa complicidad, según su entorno, ha sido clave para dar estabilidad a Luis y Amina, que han crecido viendo a sus padres unidos en lo esencial.

La fortaleza de esa alianza se evidenció de forma especial tras la publicación, en noviembre de 2023, de las comprometidas fotos de Genoveva paseando por Madrid junto al entonces príncipe heredero Federico de Dinamarca.

En pleno vendaval mediático, con especulaciones internacionales sobre la naturaleza de esa relación, Cayetano Martínez de Irujo dio un paso al frente para defender públicamente a su exmujer.

Desde distintos medios subrayó que confiaba plenamente en ella, reclamó respeto por la madre de sus hijos y pidió que se frenara el linchamiento mediático, recordando que detrás de aquellas imágenes había una familia entera sufriendo.