Rosanna Zanetti reaparece en los Goya y revela cómo está David Bisbal 18 días después de la muerte de su padre

El padre de David Bisbal (46 años), José 'Pepe' Bisbal Carrillo, falleció el pasado 10 de febrero en Almería a los 84 años, después de años luchando contra el alzhéimer.

El cantante, muy unido a él, se volcó en el último adiós acompañado de toda su familia, que arropó al veterano campeón de boxeo hasta el final.

Ahora, semanas después de este duro golpe, ha sido su mujer, Rosanna Zanetti (37), quien ha reaparecido en los Premios Goya 2026 y ha contado cómo se encuentra el cantante, 18 días después de la muerte de su padre.

"Su ausencia se nota mucho"

La venezolana, con un precioso diseño de Toni Ward en blanco con cristales, ha revelado que el artista "está muy triste" tras perder a su progenitor.

"Su ausencia se nota mucho. David está tranquilo, aunque triste. Hoy estaba con los niños. Todo se extraña mucho más", ha reconocido ante las cámaras de TVE.

Asimismo, ha reconocido que estas dos últimas semanas han vivido "días extraños", pero al menos tienen el consuelo de que el duelo "coincide en un momento en que él está sin conciertos y a nivel profesional está bastante tranquilo".

De este modo, Bisbal y su familia han podido llorar tan importante pérdida "con mucha tranquilidad y paz".

David Bisbal y su padre en el documental que Movistar Plus+ estrenó por sus 20 años de carrera.

El duelo de la familia Bisbal

El velatorio y funeral de José Bisbal Carrillo tuvo lugar entre el 9 y el 10 de febrero en el tanatorio‑crematorio Sol de Portocarrero, donde se celebró una misa y posteriormente fue incinerado, arropado por su viuda y sus tres hijos.

Horas después del fallecimiento, Bisbal publicó un mensaje en sus redes sociales que se convirtió en su despedida pública.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribió, acompañando el texto de fotos de su padre como campeón de boxeo.

Sobre la enfermedad, el artista la hizo pública en marzo de 2023, cuando, al ser nombrado Hijo Predilecto de Almería y después en El Hormiguero, contó que su padre padecía alzhéimer, que "ya no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano".

También compartía que echar de menos detalles tan cotidianos, como "poder tener una conversación", era algo que le "partía el corazón".

Rosana Zanetti, en la gala de los Premios Goya 2026. GTRES

"Es una enfermedad difícil"

En 2025, David Bisbal llegó a admitir que su progenitor ya no reconocía a los suyos y que, aunque seguía presente,"ya no estaba".

En ese sentido, Rosanna Zanetti ha recalcado la compleja situación a la que se enfrentan los familiares de la persona enferma.

"Siempre he dicho que es una enfermedad muy dura", ha comentado en la alfombra roja de los Premios Goya 2026, cuya gala ha tenido lugar en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona.

"Es una enfermedad muy difícil tanto para las personas que la padecen como para los familiares. Están, pero no están. Pero bueno, se hace todo como se pueda, con amor", ha zanjado.