'Zama', el odontólogo bilbaíno que se ha convertido en el villano del clan Pombo: su golpe bajo a Lucía y Álvaro

Fue el último en llegar al clan y el que más comentarios negativos ha suscitado tras la emisión de la quinta temporada de las Pombo.

Luis Zamalloa (30 años), el odontólogo bilbaíno que conquistó el corazón de Marta Pombo (34) en el peor momento de la influencer, se ha convertido en el villano de esta nueva entrega que se emite en Amazon Prime Video.

Él es el detonante de uno de los conflictos familiares que recoge la serie y su actitud ha sido criticada por los espectadores con un sinfín de comentarios sobre su persona en redes sociales.

Su imagen de chico sensato y educado se ha visto sacudida -aviso spoiler- tras su enfrentamiento directo con Lucía Pombo y su marido, Álvaro.

En una de las reuniones en casa de María, el clan está intentando establecer unas normas básicas de convivencia de cara las vacaciones y viajes conjuntos cuando Luis explota y le recrimina a sus cuñados que ellos solamente podrán opinar cuando tengan hijos.

Un comentario muy hiriente, sobre todo teniendo en cuenta que Álvaro y Lucía están inmersos en un proceso de búsqueda de embarazo, en el que incluso se están planteando acudir a algún tratamiento de fertilidad.

La propia Marta muestra su preocupación ante las cámaras por que a Luis "le cojan manía", lo que demuestra que eran conscientes de cómo podía percibirse su papel ante el público.

Los usuarios de X le han acusado de "golpe bajo", "rastrero" y "poca empatía" hacia sus cuñados.

De odontólogo a personaje

La pareja en una imagen de archivo. GTRES

Luis Zamalloa es ahora el miembro más cuestionado de los Pombo. Su salto mediático fue precisamente a raíz de su relación con la mediana de las hermanas, con quien hoy forma una familia muy expuesta en redes sociales.

Antes de ser un rostro recurrente en eventos, photocalls y realities, Zamalloa - o Zama como le llama cariñosamente su esposa- llevaba una vida discreta centrada en su formación y en su consulta, alejado de los focos que hoy marcan su agenda.

Licenciado en Odontología y con un máster en Periodoncia e Implantes por la Universidad del País Vasco, se especializó en el cuidado de las encías y los tejidos de soporte dental, una de las ramas más técnicas y demandadas de la profesión.

El giro en su vida llegó cuando por casualidad se cruzó con el universo Pombo, primero como modelo ocasional y, después, como pareja de Marta.

Y es que la historia de amor de la pareja mezcla casualidades, vínculos familiares inesperados, maternidad exprés, boda mediática y alguna que otra polémica que ha empañado su imagen pública.

La relación entre Marta Pombo y Luis Zamalloa arranca con Tipi Tent, la firma de moda creada por Marta junto a su entonces marido, Luis Giménez, y otros socios.

Fue en una campaña de primavera-verano de la firma de moda, en torno a 2018, cuando el odontólogo bilbaíno se puso delante de la cámara como modelo, un trabajo que lo conectó de lleno con el entorno profesional y personal de los Pombo.

Marta ha contado en más de una ocasión que Zama ya rondaba su vida cuando su matrimonio con Giménez afrontaba sus últimos compases, aunque siempre ha subrayado que la relación sentimental con Zamalloa comenzó después de la ruptura.

La separación de su primer marido se anunció en 2020 y, tras un periodo de duelo, la influencer confirmó a sus seguidores, a mediados de 2021, que había vuelto a ilusionarse.

La primera presentación oficial llegó en la boda de Lucía Bárcena y Marco Juncadella, donde Marta acudió acompañada de un misterioso chico cuyo rostro aún ocultaba en redes para preservar su privacidad.

Marta Pombo y Luis Zamalloa el día de su boda. GTRES

Para entonces, él ya formaba parte del círculo familiar y laboral, pero la pareja prefería vivir los primeros meses de relación lejos del escrutinio digital.

En 2022 anunciaron que esperaban su primera hija, Matilda. Justo un año más tarde del nacimiento de la pequeña -en octubre de 2023- la pareja se dio el "sí, quiero" en una boda civil.

El matrimonio se convirtió en familia numerosa en septiembre de 2024, fecha del nacimiento de las mellizas, María y Candela.

Otras polémicas

No es la primera vez que Luis Zamalloa es diana de las críticas. Una de las polémicas más sonadas del odontólogo se produjo durante la DANA.

El marido de Marta Pombo publicó un vídeo en sus stories de Instagram, grabado por él mismo, en el que llamaba a un repartidor de comida a domicilio justo en uno de los peores temporales de lluvia en Madrid.

En las imágenes se podía ver al repartidor, totalmente empapado por la tormenta, entregarle a Zamalloa su bolsa con la comida, también algo mojada.

"La que te ha caído, ¿eh?", comentaba Zama al tiempo que le entregaba 10 euros como propina. "Hoy te lo has ganado, macho", agregaba el marido de Marta Pombo.

El matrimonio en el bautizo de sus mellizas. GTRES

El vídeo se hizo viral y tras las feroces críticas, el odontólogo lo eliminó de su cuenta.

Polémicas aparte, su imagen ha ido cobrando peso, con casi 300.000 seguidores en redes, un perfil que mezcla vida familiar y contenido publicitario.

Luis Zamalloa se ha consolidado como personaje secundario pero reconocible. Su figura ha dejado de ser solo “el novio dentista” para convertirse en parte de la narrativa familiar Pombo, con sus propias tramas, reacciones y momentos virales.