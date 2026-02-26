Ramón, el hijo sacerdote de Antonio Tejero que le ha dado la extremaunción: de sus estudios a su discreta vida en Málaga

Ramón y Antonio Tejero, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres y Europa Press

Antonio Tejero ha muerto este miércoles, 25 de febrero. El autor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha fallecido a los 93 años en Valencia, según han confirmado fuentes de la familia a EL ESPAÑOL.

Su deceso, cabe destacar, ha tenido lugar precisamente el mismo día que el Gobierno de Pedro Sánchez (53 años) ha desclasificado los documentos del 23-F.

El estado de salud de Tejero había sido motivo de preocupación en los últimos meses. Es más, el pasado octubre se debatió entre la vida y la muerte, llegando incluso a recibir la extremaunción a manos de su hijo Ramón.

Antonio Tejero. Efe

Ramón Tejero es el tercero de los seis vástagos que Antonio tuvo con su mujer, Carmen Díez Pereira. Durante los últimos años de vida de su padre, fue uno de sus principales apoyos. Su unión era tal que, estando el exteniente en prisión, solicitó un permiso penitenciario para acudir a la ordenación como sacerdote de su hijo.

La ordenación tuvo lugar en 1989 en el Convento de la Visitación de Santa María en la calle madrileña de Santa Engracia. Un acto en el que estuvieron presentes, entre otros, Mariano Sánchez Covisa o Camilo Menéndez. Y es que, a diferencia de sus hermanos, Ramón tenía claro desde bien joven que lo suyo era la vida sacerdotal.

Conocido en su entorno más cercano como Moncho, estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Toledo. Más tarde, estuvo en la localidad peruana de Cuzco con motivo de una breve estancia misionera.

En un primer momento, fue párroco de la Iglesia de Santa Teresa en la cala de Mijas, en Málaga. Después, a mediados del año 2020, se trasladó a la parroquia de la Virgen Madre de Nueva Andalucía, en Marbella. Aquí, cabe destacar que sustituyó a Pedro Villarejo, hermano del excomisario José Manuel Villarejo (74).

"Que vengan un domingo a eucaristía y vean cómo está el cepillo después de la colecta, que vean cómo es la parroquia rica de Marbella", confesó cinco años atrás en una entrevista para La Razón. Además, confesó algunas de las personas de la aristocracia que se daban cita en la institución.

Ramón Tejero, durante la exhumación de Francisco Franco en el año 2019. Gtres

"Solo de vez en cuando, se dejan caer el conde Rudi y su esposa, la princesa María Luisa de Prusia -prima de la emérita Sofía- . Y si van es porque les viene bien el horario de misa", añadió Ramón Tejero en la distendida charla que mantuvo con el citado medio.

También es relevante recalcar que estuvo presente en el caso de Rocío Wanninkhof. En el asesinato de la joven colaboró en la investigación policial y llegó a ejercer de portavoz. El reconocimiento se tradujo en su nombramiento como Hijo Adoptivo de la localidad malagueña.

Antes de ser sacerdote, Ramón Tejero fue candidato a diputado por Valencia en las listas de Solidaridad Española, el partido liderado por su padre, y también dirigió la campaña electoral que Tejero organizó en 1982.

El mismo sacerdote, en su página de Facebook, se refería a su padre: "Un padre extraordinario. Un hombre excepcional. Un amigo fiel".

Además de Ramón, Antonio Tejero y su esposa, Carmen Díez Pereira, tuvieron otros cinco hijos, Carmen, Dolores, Antonio, Elvira y Juan. Sus hijas mayores están casadas con militares. Antonio y Juan, por su parte, son guardias civiles.

Ramón Tejero, en el último adiós a su padre en Valencia este jueves, 26 de febrero. Gtres

El recién fallecido, además, tuvo 16 nietos, aunque muy pocos son los que han mantenido el vínculo con las Fuerzas Armadas.