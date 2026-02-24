Carlo Costanzia, alto y claro sobre la relación de sus padres: "No terminan de llevarse bien y no creo que tenga solución"

Acostumbrado a mostrarse serio y reservado en público, Carlo Costanzia (33 años) está dejando ver un lado más cercano y desconocido durante su participación en Decomasters, el programa de decoración e interiorismo de TVE en el que compite junto a su madre, Mar Flores (56).

Entre pruebas y retos semanales, el joven ha aprovechado para sincerarse sobre la relación de sus padres y su propia vida sentimental.

Carlo ha hablado con cariño de su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, con quien asegura mantener una relación excelente. "Con él súper bien. Mi madre empezó con él cuando yo tenía 7 años y me fui a vivir a Italia con 12. Es una persona magnífica y estupenda, le adoro. No podría tener un padre mejor para mis hermanos", ha confesado.

Mar Flores y Carlo Costanzia, en el primer episodio de 'Decomasters'. RTVE

Por el contrario, la relación entre sus padres biológicos no es tan fluida. Sobre Mar Flores y su exmarido, el actor reconoce que "mi padre y mi madre son los que no terminan de llevarse, pero no creo que tenga solución. Y tampoco tienen por qué hacerlo".

Carlo evita entrar en más detalles, aunque todo apunta a que por aquel entonces Mar aún no había publicado sus memorias, Mar en calma, en las que relata el presunto maltrato que sufrió.

Respecto a la relación entre las consuegras, Terelu Campos (60) y Mar Flores, Carlo prefiere mantenerse en la neutralidad. "Terelu y mi madre bien, pero nunca han coincidido", explica, evitando profundizar en su vínculo.

Tras repasar la dinámica familiar, Carlo se abre sobre su historia de amor con Alejandra Rubio (25), nieta de María Teresa Campos. Confiesa que la conoció en 2018 a través de Instagram y que, curiosamente, ella le respondió años después.

Mar Flores y Carlo Costanzia en 'DecoMasters'. RTVE

"Me parecía muy curioso que, una persona como ella, que ha estudiado teatro en la misma escuela que yo y que canta bien, había acabado en el mundo del corazón", relata. Su historia romántica comenzó en 2024, con una primera cita sencilla: un restaurante indio y una cachimba. La conexión fue inmediata y, al poco tiempo, la relación se convirtió en noticia.

"La siguiente vez que quedamos fuimos portada de todas las revistas y lo supo toda España. Se quedó embarazada al poco tiempo", recuerda, haciendo referencia al nacimiento de su hijo, Carlo Jr, el 5 de diciembre de 2025, apenas diez meses después de iniciar su relación.

Entre confidencias y sonrisas, Carlo Costanzia ha dejado claro que, pese a los conflictos familiares, mantiene una visión positiva y cercana de su entorno y de su propia vida sentimental.