Palito Dominguín, artista, 30 años: "De pequeña me sentía diferente e incomprendida. Ahora es mi súper poder"

Palito Dominguín en la presentación de su libro. Febrero de 2025. Gtres

El pasado martes, 10 de febrero, Palito Dominguín, cumplió 30 años. Una cifra redonda y significativa sobre la que ha reflexionado en sus redes sociales.

La sobrina de Miguel Bosé (69 años) ha compartido una fotografía de su infancia y junto a ella ha escrito una emotiva carta. "Hoy cumplo 30 años y quiero felicitarme a mí misma", expresa al comienzo del texto.

"Quiero contarle a esta niña que veis aquí, que se sentía diferente e incomprendida, que eso no va a cambiar nunca, pero que cada año lo va a ver más y más como su súper poder", confiesa la hija de Lucía Dominguín (68), revelando algún detalle de su infancia.

Ahora, a sus 30 años, se siente "orgullosa" de quien es y en quién se está convirtiendo. "Siento amor hacia mí misma y no siempre lo sentí. Me siento totalmente empoderada y con una claridad que nunca antes había sentido", asegura.

Para terminar, Palito Dominguín dedica un mensaje de agradecimiento a aquella niña que muestra en la imagen, pero también a la Lucía -su nombre real- adolescente y de la década de los 20. "Estás consiguiendo amarte, amar lo que haces y amar lo que eres", asevera.

"Suena raro, pero a veces es increíble que nos cueste decirnos a uno mismo, Te quiero", añade como conclusión.

Una conmovedora reflexión a la que ha reaccionado su madre, así como otros rostros conocidos de la crónica social.

Lucía y Palito Dominguín en la Fashion Week de Madrid 2025. Gtres

"Bellísimo sentimiento. Bello tu valor y bella tu evolución", escribe Lucía Dominguín. Orgullosa, añade: "Lo has hecho a tu manera sin libro de instrucciones porque para el crecimiento no es necesario el exterior. Está en ti. En uno mismo".

Y añade: "Aprender del día a día es lo más gratificante y te da paz. Y más hambre para lo que venga o esté por llegar. Sigue evolucionando que todo lo que te rodea aprende de ti y contigo. Felices 30 años".

Patry Montero (37), Colate Vallejo-Nágera (53), Blanca Romero (53) o Tania Llasera (46) son otros de los VIPs que se han sumado a la ola de felicitaciones a Palito Dominguín.

'DecoMasters'

Madre e hija están de plena actualidad. Ambas forman dupla en DecoMasters, el talent de TVE, en el que 10 parejas de famosos compiten haciendo reformas y proyectos de diseño de interiores con tiempo y presupuesto limitados.

Palito y Lucía Dominguín en la presentación de 'DecoMasters'. Gtres

En la vida real, como han confesado, viven "en continua reforma". Así, el programa les permite volcar esa creatividad en retos de decoración.

Lucía se define intuitiva, mientras que Palito se encarga del detalle fino. De esta manera, forman el tándem perfecto al momento de trabajar bajo presión.