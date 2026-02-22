El testimonio de los 'Gemeliers' tras recibir una brutal paliza y pasar 12 horas en el hospital: "Venían preparados con armas"

Jesús y Daniel, más conocidos como los 'Gemeliers', ya se encuentran en casa después de doce horas de ingreso en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid tras la brutal agresión sufrida en la madrugada del viernes al sábado, 21 de febrero.

Todo sucedió después de celebrar su fiesta de cumpleaños. Una velada que empezó con el mejor de los ánimos, pero no terminó como ellos esperaban.

Los hermanos abandonaban la discoteca Vandido, en la capital, tras su celebración, cuando un grupo de jóvenes que circulaba en un coche empezó a lanzarles insultos. Según el relato del periodista Jorge Moreno en el programa Fiesta, en torno a las dos de la mañana salieron del local y buscaron un transporte para volver a su domicilio. Poco después, fueron víctimas de una brutal paliza.

Jesús y Daniel Oviedo, también conocidos como los Gemeliers. EP

"Están intoxicados"

"Empieza con insultos por parte de desconocidos que estaban en un coche. Ellos ya se iban en un taxi y empiezan a recibir insultos, muchos de ellos homófobos", explicó Moreno.

"Se bajan del coche, empiezan a increparlos, a agredirlos y empieza una pelea", añadía el periodista. Los atacantes se bajaron del vehículo y comenzaron a increpar a todos los presentes, dando lugar a un enfrentamiento físico".

Uno de los agresores sacó un spray pimienta. Con él roció a Jesús, a Daniel y a sus parejas así como a otros amigos que estaban con ellos.

En ese sentido, el periodista y colaborador Kike Calleja, tras hablar con el entorno de los artistas, ha expresado que los hermanos se han sentido desvalidos ante este ataque: "Están asustados porque no entendemos el ataque, no los conocíamos de nada y venían preparados para agredirnos con armas como gas pimienta".

Juan Carlos Oviedo, hermano mayor de los 'Gemeliers', ha dado el último parte de salud de los artistas tras su agresión. TVE.

Ha sido Juan Carlos Oviedo, hermano mayor de los cantantes, quien ha compartido el relato más crudo de lo sucedido a través del periodista Javier de Hoyos en el programa D Corazón.

Según sus palabras, que ha compartido a través de videoconferencia desde Londres, la violencia no distinguió entre los artistas y sus acompañantes: "Cogieron a la novia de Jesús y le empezaron a pegar, la amenazaron hasta que se orinó encima, literalmente. Los tiraron al suelo, la golpearon".

Por suerte, la reacción del personal de la sala de fiestas fue inmediata. "En cuanto se enteraron, salió todo el equipo a ayudar a mi hermano. Rápidamente los agresores se fueron. Les asistieron médicamente y les acompañaron en todo este proceso", ha destacado la familia.

Al final fue Jesús quien se ha llevado la peor parte del ataque. "Jesús estaba haciendo todo lo posible por defender a su novia mientras le pegaban y le agredían y le tiraban el spray de pimienta", ha relatado su hermano.

Los Gemeliers, en su fiesta de cumpleaños, poco antes de ser agredidos. Redes sociales.

"La agresión fue brutal"

"Me dicen que la agresión fue brutal, que había cinco personas agrediendo en el suelo a Jesús", ha subrayado en el espacio de TVE.

El hermano de Los Gemeliers ha ofrecido también la última hora sobre el estado de salud de los gemelos. Y ha agradecido a quienes prestaron los primeros auxilios a los cantantes y a sus respectivas novias tras ser agredidos por unos desconocidos, que ya han sido identificados.

"Jesús está recién operado de la vista, la novia de Dani tiene la lengua hinchada, están intoxicados y habrá que ver", ha explicado Juan Carlos ante las cámaras.

"El trauma es lo peor, ellos ya tenían un poco de trauma de no querer salir a la calle", añadía preocupado por las secuelas de esta agresión en la que no sólo recibieron golpes, sino que también fueron rociados con gas pimienta.

A preguntas de Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, presentadores del espacio, Juan Carlos ha explicado cómo se desarrollaron los hechos fuera de la discoteca y cuando ya "Jesús y su novia estaban dentro del taxi para irse a casa".

Un grupo de desconocidos empezó a increparles con insultos homófobos desde un vehículo. Según ha confesado su hermano, es algo "habitual". Al ignorarles, estos "sacan a la novia de Jesús del taxi, la agreden y después a Jesús".

Juan Carlos ha explicado que Natalia, la novia de Jesús, "grabó absolutamente todo. Los agresores están identificados, tenemos las cuentas de Instagram, las matrículas de todos". Al parecer, según su testimonio, lo ocurrido no ha sido algo casual: "Han sido unos chicos que querían agredirles".