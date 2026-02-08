Qué fue de Silvia Jato, la presentadora de 'Pasapalabra' que se casó con un expresidente de la Comunidad Valenciana

Desde este pasado jueves, 5 de febrero, Rosa Rodríguez forma parte de la historia de la televisión. La argentina de origen gallego se ha convertido en la ganadora del bote más alto de todos los tiempos de Pasapalabra.

Tras más de un año y medio en el concurso, consiguió derrotar a su rival, Manu Pascual, y alzarse con el premio de 2.716.000 euros. Un programa emitido en Antena 3 en pleno prime time que reunió a cerca de cuatro millones de espectadores.

Las cifras de audiencia no son asunto baladí. De hecho, corrobora el éxito de un formato que lleva en antena más de dos décadas.

Silvia Jato en ‘Pasapalabra’.

Aunque desde 2020 Pasapalabra se emite en Antena 3 de la mano de Roberto Leal (46), aún se sigue recordando la voz de Christian Gálvez (45), quien estuvo al frente del concurso en Telecinco durante 12 años.

Eso sí, nadie podrá nunca arrebatar a Silvia Jato (54) el título de primera presentadora de uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión nacional.

Pasapalabra es el trabajo que más fama le ha reportado a la presentadora, pero antes de esto Silvia ya tenía una nutrida carrera en la televisión, aunque sus inicios en el mundo laboral fueron como modelo.

La primera oportunidad en la pequeña pantalla se la dio TVG (Televisión Autonómica de Galicia). Allí entró en 1990, condujo el formato Sabor a ti y algunas otras galas y especiales.

Permaneció en la cadena autonómica hasta 1996 cuando le llegó la oferta de Antena 3. En la cadena nacional comenzó a trabajar como redactora en En Antena, un programa que estaba presentado por Inés Ballester.

Dos años después, comenzó su carrera como presentadora en la misma casa. Se puso al frente de Noche de Impacto, junto a Carlos García Hirschfeld y de Mírame.

Silvia Jato, en 'Pasapalabra', junto a Costantino Romero. Redes sociales

Fue en el año 2000 cuando la casa en la que llevaba trabajando unos años le puso sobre la mesa su gran proyecto: Pasapalabra. El programa se empezó a emitir en España y la gallega estuvo al frente del mismo cinco años hasta su traspaso a Telecinco.

Esta fue una dulce etapa para Silvia, ya que en 2002 se convertía en madre por primera vez junto al piloto de aviación Eduardo San Román. Tras Lucas, su primogénito, llegaron también Claudia y Lucía.

Desde entonces los focos de la televisión fueron arrinconándola progresivamente hacia la sombra. Silvia ha seguido trabajando en la pequeña pantalla pero no volvió a saborear el gran éxito que le proporcionó el formato vespertino.

Tras finalizar su etapa en Antena 3 saltó a Telecinco donde permaneció una etapa breve entre 2006-2007 sustituyendo a Jesús Vázquez en Allá tú.

Silvia Jato, durante su etapa en 'La Mañana', de Televisión Española. Redes sociales

A partir de ese momento, la periodista combinó la participación en numerosas cadenas, sin llegar a permanecer de manera estable en ninguna de ellas. Fue fichada por Televisión Española, donde durante el verano de 2007 sustituyó a Inés Ballester en el magacín Por la mañana, también pasó por LaSexta y por Cuatro.

En 2009 volvió a la autonómica gallega en la que despegó su carrera y comienza su andadura por las televisiones regionales entre las que se encuentran 7 Región de Murcia, Telemadrid, Canal Sur, Aragón TV, Canal 9 y Castilla-La Mancha TV.

Es en esta etapa cuando su vida personal dio un vuelco y en 2012 puso punto final a la relación de 12 años que mantenía con el padre de sus tres hijos.

Al año siguiente comenzó su colaboración en EsRadio, el programa de Federico Jiménez Losantos, donde dirigió una sección de psicología y también en 2013 comenzó una breve relación con Enrique López, entonces magistrado del Tribunal Constitucional.

Silvia Jato, en EsRadio, conduciendo su sección de psicología. Redes sociales

Entre 2014 y 2015 volvió a trabajar en la autonómica gallega. Entonces también comenzó su relación con su pareja actual, Alberto Fabra, expresidente de la Generalitat valenciana, con quien consolidó su relación en una boda íntima en 2021.

Entre 2016 y 2018 volvió a Televisión Española para ponerse al frente de La mañana en los meses de verano. En 2019 regresó a TVG, donde ha dirigido Os nodos Sabios.

Actualmente la gallega reparte su tiempo entre la atención a sus tres hijos y otra actividad que poco tiene que ver con la televisión.

Silvia ha desarrollado una faceta muy solidaria que ha volcado en su función como directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad, donde se encuentra especialmente concienciada con la prevención del alcoholismo juvenil.

En esta misma dirección, la periodista amadrinó una campaña de Metro contra el consumo de alcohol en menores.

Actualmente, mantiene un perfil de Instagram en activo que cuenta con cerca de 30.000 seguidores. Su último post fue publicado hace apenas unos días.

"Me encanta hacer memoria de los momentos que vivo intensamente cuando han pasado unos días y la verdad es que la semana pasada viví uno de ellos", escribió Jato en Instagram.