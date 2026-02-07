Antonio Carmona: "El secreto del amor es darse espacio. Si la cosa está regular, me voy a Cádiz y mi mujer se queda en Madrid"
EL ESPAÑOL se cita con el artista en uno de sus mejores momentos vitales. Lanza single, disco y gira por sus 20 años de carrera en solitario.
El cantante Antonio Carmona (60 años) está imparable. Siempre que EL ESPAÑOL se cita con él por temas profesionales, el intérprete de Más de lo que te quiero demuestra su inmensa capacidad de reinvención. Antonio no se detiene y siempre quiere aprender.
Es una de las voces más respetadas y queridas y admiradas del panorama nacional, pero el marido de Mariola Orellana (62) es un hombre, fundamentalmente, humilde, que nunca ha ejercido de estrella, aun pudiendo. Ese puede que sea su encanto personal, que te atrapa.
EL ESPAÑOL vuelve a citarse con el artista en uno de sus períodos personales y profesionales más importantes.
Y no es una forma de hablar: Antonio saca single, estrena disco -Baro Drom (Éxodo)-, y hará una gira apoteósica por toda España para celebrar sus 20 años de carrera en solitario.
Antonio Carmona, por fin podemos hablar. Hace unas semanas canceló el evento por la tragedia de Adamuz.
No era el momento de hacer nada. Era un drama. No era la situación para que yo empezara a hablar sobre mi single y siento mucho toda la gente que vino y lo anulamos casi en el último momento. Y después anulé bastantes cosas más que tenía de la radio. Me negué a hablar de algo que no fuera sobre el accidente. Fue trágico.
¿Ha conocido a alguien cercano que se haya visto afectado por la tragedia?
No conocía a nadie, pero sí que es un tren que agarro mucho, porque yo voy a Cádiz todo el rato y el Alvia es el día a día. De pensar que ese día podrían haber ido mis hijas, mis amigos, mi familia... Ese drama nos ha puesto un nudo en el corazón muy grande.
Ojalá se esclarezca todo, que por lo menos a la gente hay que darle una explicación. Hay que estar con ellos. Hay que estar con la gente cuando hay ese tipo de dolor. Creo que ahí tienes que estar, pero tienes que estar de corazón. Todo lo demás queda secundario.
La vida, pese a todo, siempre sigue. Y hoy usted está de celebración. Single, disco, gira para celebrar 20 años de carrera en solitario...
Ya ves. 20 años... qué rápido pasa todo. Me acuerdo de Vengo venenoso, mi debut en solitario en 2006. Me acuerdo la primera vez cuando dejé Ketama. Cuando lo dejé estuve un año de luto, estuve un año sin salir, sin componer, sin tocar, y fue como un luto que guardé. Pero, de repente, salió a la palestra Gustavo Santaolalla.
Santaolalla es el capo de la música para mí. Ha hecho Caifanes, ha hecho Juanes (53), ha hecho Julieta Venegas… Me voy a Los Ángeles, lo conozco, le canto cuatro temas del disco nuevo: el Vengo venenoso, el Una, dos y tres, le canté el Para que tú no llores. Le canté tres o cuatro canciones, y me dice el tío: 'Dentro de un mes te quiero aquí, que empezamos a grabar el disco'.
Yo ni me lo creía. Y estuve casi dos meses allí yo solito, yo solo con mi coche yendo del estudio de grabación al hotel. Por eso quiero celebrar estos 20 años, 20 años de ese sonido que saqué tan personal.
¿Qué balance hacemos de estos 20 años? Con 60 años, ¿en qué momento vital está Antonio Carmona?
Bueno, no te voy a mentir: ha habido vacas flacas un puñado. Y otras un poquito más gorditas. Yo a mis hijas se lo digo: 'Lo que tenéis que hacer es no desanimaros. Si creéis que con un tema que vosotros decís: 'Joder, qué cacho de tema tengo, qué bonito es', y de repente a la gente, tío, ni le va ni le viene, no te desanimes y sigue trabajando y sigue sacando música, que eso es lo que hay que hacer.
Hasta que llega el momento que llega a un cierto público y ese público lo tienes ahí. El balance es que hay que seguir trabajando, picando piedra y, sobre todo, haciendo canciones. Yo quiero hacer canciones, yo quiero subirme al escenario, intentar dar lo que yo soy, que es Antonio Carmona en directo.
El single tiene un ritmo muy bonito y pegadizo...
Sí, con él busco un poquito las raíces africanas, que yo creo que esa es la madre de la música, y me parece acertado lo que hicimos con Rayito. Yo soy percusionista, porque yo empecé con la percusión con Ketama. Y entonces hemos hecho un compendio de cosas que me gustaban y también con una letra que sea alegre y que vea la luz, que vea la luz, que no haya sombra. Y eso es lo que hemos intentado con este.
A usted le mueve la vocación. Y sigue cantando por amor a su profesión, pero, ¿Antonio podría decir 'mañana me voy, me jubilo'?
Yo no tengo ganas de retirarme. No tengo ganas de retirarme, al revés: tengo ganas de escenario. Tengo ganas de ver al público cómo acoge este nuevo disco, porque es que el disco trae muchas cosas. Trae una canción con unos raperos que se llama La paz, donde estamos denunciando las masacres que están pasando en la guerra.
Hay que tener una mirada siempre hacia la gente, esa gente que está pasando fatigas, y creo que, como siempre, estamos denunciando cosas, y ese tema con estos raperos, es muy reivindicativo.
Soñemos. ¿Con quién le gustaría a Antonio Carmona subirse al escenario?
Pues, mira, ¿sabes quiénes son dos artistas que me encantan? Cómo llevan su profesión, cómo sorprenden con cada disco, cómo tienen ese directo impresionante… Son dos artistas: Fito & Fitipaldis. Y luego Manolo García, tío. Me parecen dos referentes de música que son alucinantes. Ese rollo me encantaría tenerlo en el escenario, es un sueño.
Hablemos de familia, de amor. Vive un momento dulcísimo: acaba de ser abuelo. ¿Pasa más tiempo ahora en casa?
Pues todo el tiempo que puedo, que no me lo quita la música o las cosas que tengo. Siempre intento estar con él. Me río mucho, porque es que cualquier cosa que le enseñas… Cumple dos años ahora en febrero, y de repente le hago un piquete. Le hago así un piquete y le he enseñado cómo hacer un replante de flamenco. Me llama Nono.
Nono, que en italiano es abuelo. Me encanta cómo absorbe todo y, sobre todo, lo que no he podido estar con mis hijas, que estaba todo el rato currando, lo paso con él. Estoy disfrutando del tío cada vez que sale un rayo de sol, que últimamente no sale ni de coña en nuestro país, pues me voy con él al parque, nos vamos a disfrutar. Soy muy disfrutón con él.
Junto a su mujer, Mariola, forma uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional. ¿Cuál es el secreto de vuestro amor?
El secreto es darse espacio. Eso es muy importante. Cuando yo quiero hacer una cosa profesional, no te interpongas. Si tú la quieres hacer… si no me afecta a mí, haz lo que quieras. Pero en cosas profesionales prefiero que nadie se meta. En cuanto que nos vemos que la cosa está así, regular, yo voy para Cádiz, ella se queda aquí en Madrid.
Me voy con mis colegas, y ella con sus amigas. Y luego tenemos muchas cosas con las que disfrutamos: del cine, de los amigos, de Rosario, de no sé qué… Tenemos muchas cosas.
Tengo que preguntarle por un compañero de profesión, Julio Iglesias. ¿Qué le parece todo lo que ha ocurrido con él?
Yo lo veo penoso. Te da pena. Es que te da pena. No tengo ni idea ni de lo que ha pasado ahí. No te puedo decir absolutamente nada, pero sí que es verdad que, joder, es como un machaque en la televisión alucinante.
Es una putada. No tengo conocimiento verdaderamente de lo que ha pasado y no te puedo decir nada, pero sí que es verdad que ha habido un machaque en la televisión alucinante.
Por último, ¿la salud, todo bien?
Bien, de momento bien, tío. Bien, saliendo. Esta mañana no me ha dado mucho tiempo a salir a correr ni nada de eso, porque hace un tiempo horroroso, pero me gusta, me gusta salir a correr. Y deseando que venga el buen tiempo.