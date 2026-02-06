Roberto Leal, 46 años, sobre la familia: "No he puesto cláusulas, pero en 'Pasapalabra' saben que la prioridad son mis hijos"

Roberto Leal (46 años) está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Después de convertirse en uno de los hombres más cotizados de la televisión española, el sevillano ha vuelto a ser protagonista del formato que presenta, Pasapalabra.

El pasado jueves, 5 de febrero, el programa de Antena 3 entregó uno de los mayores botes de la historia del formato desde que comenzó su andadura en televisión: 2.716.000 euros. Rosa, que resultó ganadora del programa, hizo historia y mostró su alegría tras hacerse con el bote en el prime time de Antena 3.

Sin embargo, tras estos bonitos momentos que regala el programa de entretenimiento, hay grandes familias y personas que hacen el formato aún más grande. No solo se habla del equipo de Pasapalabra, sino también de su presentador, Roberto Leal, que pasa muchas horas de rodaje y cuenta con una familia formada por su mujer, Sara, y sus hijos, Lola (8) y Leo (4).

El presentador de Atresmedia Roberto Leal.

En una entrevista a EL ESPAÑOL, el presentador se sinceró y habló de cómo su trabajo siempre había ocupado un primer plano en su vida hasta que se convirtió en padre. Desde entonces, la familia se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales.

El sevillano llegó a reconocer que el trabajo no le deja mucho espacio para estar con sus hijos; sin embargo, asegura que lo llevan bien entre su mujer y él. "Nosotros lo hacemos como podemos, pero salvamos bien el concilio, siempre con la ayuda de los abuelos, eso sí es verdad", comentaba en conversación con este diario.

Eso sí, quiso dejar claro que, aunque el trabajo es algo principal en su vida, no está dispuesto a sacrificar el tiempo de crianza de sus hijos por trabajar más. "Nunca he puesto cláusulas. Me siento un afortunado en mi trabajo, nunca he llegado con exigencias de ningún tipo", comenzó explicando.

Sara Rubio y Roberto Leal en una imagen de redes sociales. Instagram

Y añadió: "Pero sí tengo claro que, al final, mi prioridad son ellos. Entonces, si en lugar de echar más horas por detrás las echo por delante, cuando ellos están en el colegio, mejor".

Roberto Leal no se calla nada. Desde que se convirtió en uno de los presentadores más queridos de la parrilla televisiva, el sevillano tiene claro que, si quieren contar con él, con su imagen y con su forma de ser en televisión, tendrán que respetar sus tiempos.

De esta manera, se ha hecho un hueco sólido en la pequeña pantalla, liderando uno de los programas más longevos en emisión y que, actualmente, pone el toque de entretenimiento cada tarde, antes de los informativos de Antena 3.