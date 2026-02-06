Paz Padilla lo confirma: el rey Felipe VI es "simpatiquísimo" y revela qué le impidió contarle un chiste tras el 'selfie' viral

Paz Padilla (56 años) tiene la misma habilidad para hacer reír que para llamar la atención. Prueba de ello es la revolución que ha provocado en las redes sociales su reciente encuentro con el rey Felipe VI (58), cuyo selfie juntos se ha hecho viral.

Fue el pasado jueves cuando la actriz, humorista y presentadora de televisión acudió a la celebración del 50º aniversario del Club Siglo XXI, en Madrid.

Allí vivió un momento tan especial como emocionante: se topó con el Jefe de Estado. Incluso tuvo la oportunidad de hacerse una fotografía con él, que compartió orgullosa en su cuenta de Instagram. La instantánea no pasó desapercibida: los dos se mostraban risueños. Y encantados de haberse visto las caras. Porque no es la primera vez que coinciden en un acto público.

Felipe VI, "muy cercano"

"He tenido el honor de asistir al 50 aniversario del Club Siglo XXI, una noche histórica y llena de significado, en la que contó con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI", decía la andaluza en su perfil de Instagram tras su encuentro con el Rey.

"Un aniversario que celebra medio siglo de pensamiento, diálogo y compromiso con la sociedad. Un espacio donde se escuchan ideas y se construye futuro. Me sentía guapísima, vestida para una ocasión tan especial", añadía en su post.

Radiante con un dos piezas de cuadros vichy en blanco y negro, la humorista atendía a las cámaras de Europa Press al abandonar la fiesta. Así, ha revelado cómo fue su experiencia con el monarca.

"Siempre con mi Majestad. Es muy cercano, simpatiquísimo, muy amable, siempre, siempre. Y luego ha sido un evento muy bonito, ha sido un acto muy bonito", decía.

"Ya he coincidido muchas veces con él. Sí, sí, sí, con él y con las Reinas (Letizia y Sofía). Y siempre son igual de cercanos", ha expresado.

Asimismo, ha detallado que se quedó con las ganas de contarle un chiste, pero no pudo hacerlo por las fuertes medidas de seguridad que rodean al Rey: "No he podido hacerle reír porque hay mucho protocolo. Hay mucho guardaespaldas, por favor. Qué barbaridad".

La boda de su hija, Anna Ferrer

Paz Padilla ha actualizado también cómo está llevando su hija, Anna Ferrer (28), los preparativos de su boda con Mario Cristóbal, que tendrá lugar el próximo mes de junio en Cádiz.

"Lo que más me gusta es que ella es la que dice, 'mamá, ayúdame con esto'. Yo no soy una madre avasalladora y estoy muy ilusionada con ella porque sé que va a ser una boda muy bonita", ha destacado.

"Ella es muy perfeccionista, pero yo le digo que la boda es para disfrutarlo ella y nosotros, y ya está", ha añadido, desvelando que el consejo que le ha dado es "que no se preocupe, que no se casa para los demás".

"Hay que vivir el momento. La boda es para disfrutarla, yo con la mía estuve dos semanas llorando. Cada vez que cerraba los ojos y recordaba... ¡Qué bonito! Luego ya lo que venga después", ha subrayado.

Sobre si tiene elegido ya el look que lucirá en el día más feliz de su hija Anna, ha respondido afirmativamente. Ya tiene su outfit. El suyo será un atuendo acorde a la ocasión y a los años que tiene: "Quiero ir muy guapa. Y claro, algo tengo, pero quiero ir discreta. Quiero ir discreta y acorde con la edad".