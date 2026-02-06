El paradero de Rodolfo Sancho antes de la entrevista de Silvia Bronchalo en '¡De Viernes!': en la playa y a 1.754 km de Madrid

El paradero de Rodolfo Sancho (51 años) es una de las grandes incógnitas desde que su hijo entró en la cárcel de Tailandia por el asesinato y descuartizamiento de un médico colombiano.

Sin embargo, ahora cobra aún más protagonismo, ya que su exmujer, Silvia Bronchalo (51), se sentará este viernes, 6 de febrero, en el plató de ¡De Viernes!.

La madre de Daniel Sancho (32) visita el programa de Telecinco para ofrecer su testimonio en primera persona y relatar cómo vivió el crimen cometido por su hijo. "No era un niño violento", ha confesado en el avance de la entrevista.

Mientras tanto, a 1.754 kilómetros de distancia, Rodolfo Sancho se muestra sereno y tranquilo. El actor se encuentra en Tenerife, donde ha sido captado entre rocas, al sol y junto al mar, acompañado por una mujer rubia.

Ajeno a todo lo que está sucediendo en la capital, el actor continúa centrado en su trabajo. Actualmente se encuentra rodando Trazos ocultos, una serie de thriller emocional que gira en torno a una mujer que descubre que su marido no es quien decía ser.

Rodolfo Sancho durante el rodaje de 'Trazos ocultos' en Tenerife. Gtres

La protagonista es Inés, una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife con su marido Miguel -personaje interpretado por Sancho-, un piloto carismático, y su hija adolescente.

Todo parece perfecto hasta que ella lo ve de fiesta en el sur de la isla el mismo día que él asegura estar de viaje en Túnez, con fotos incluidas para “demostrarlo”.

En las imágenes se puede ver a Rodolfo Sancho entre las rocas de una de las playas de Tenerife, rodeado de operadores de cámara y sonido. La escena que estaba rodando es junto a una mujer rubia, con quien graba una de las secuencias de la serie.

Vestido con camisa azul remangada y pantalón beige, se muestra serio, aunque todo apunta a que se trata de un momento clave de la ficción, rodado a orillas del Atlántico.

Rodolfo Sancho durante el rodaje de 'Trazos ocultos' en Tenerife. Gtres

Estas imágenes adquieren un especial protagonismo precisamente este viernes, 6 de febrero. El actor no suele hablar públicamente sobre el proceso judicial de su hijo ni sobre el tiempo que ha pasado en Tailandia, por lo que la entrevista de Silvia Bronchalo marcará un antes y un después en el caso.

Con Daniel Sancho en prisión desde el 7 de agosto de 2023, cumpliendo condena, el paradero y la actitud de Rodolfo Sancho mientras su exmujer se sienta en un plató de televisión se convierten en foco de atención.

Dos progenitores, dos maneras distintas de afrontar la situación y, sobre todo, dos visiones diferentes: la de una madre y la de un padre que ahora viven bajo una presión añadida.