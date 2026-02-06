Ya es oficial: Aitana cancela su gira de festivales prevista para marzo y Latinoamérica tendrá que esperar hasta fin de año

Aitana (26 años) ha tomado una decisión que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores al otro lado del Atlántico. La cantante catalana ha anunciado la cancelación de sus conciertos previstos en Latinoamérica el próximo mes de marzo, una noticia que ella misma ha comunicado a través de sus redes sociales y que ha generado una oleada inmediata de reacciones.

La artista tenía cerradas dos citas clave en su agenda internacional: su actuación el 14 de marzo en el festival Lollapalooza Argentina y el 22 de marzo en Estéreo Picnic Colombia. Dos escenarios de primer nivel que, finalmente, no formarán parte de su calendario. Ambos conciertos han quedado cancelados, tal y como ha confirmado la propia Aitana en un mensaje directo y sincero dirigido a sus fans.

"Este año no voy a poder participar en los festivales previstos para marzo", comienza el comunicado compartido por la cantante, que no ha querido esconder la dificultad que ha supuesto tomar esta determinación.

Según explica, la decisión responde a una necesidad personal y profesional: centrarse plenamente en su gira propia y en la preparación de un espectáculo que esté a la altura de las expectativas de su público.

"Ha sido una decisión difícil, pero necesitaba tomarla para poder enfocarme de lleno en mi gira propia y daros el show que realmente os merecéis", añade.

Lejos de tratarse de un adiós, el mensaje de Aitana suena más a pausa estratégica. La artista agradece el apoyo constante de sus seguidores y pone el acento en el vínculo que mantiene con ellos, especialmente con el público latinoamericano, que ha sido clave en su proyección internacional.

"Gracias por el amor y por entenderme tan bien siempre", escribe, demostrando una vez más la cercanía que caracteriza su manera de comunicarse.

Además, la cantante deja la puerta abierta a un reencuentro cercano. En el mismo comunicado adelanta que muy pronto anunciará nuevas fechas que le "hacen mucha ilusión", acompañando el mensaje con un corazón azul y la promesa de que el cartel final verá la luz en breve. Un gesto que invita al optimismo y que suaviza el impacto de la cancelación.

La noticia llega en un momento especialmente intenso para Aitana, inmersa en una etapa de crecimiento artístico y con una gira propia que apunta a convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. La cancelación de estas actuaciones en Latinoamérica, aunque inesperada, parece responder a una planificación a largo plazo, pensada para consolidar su directo y ofrecer una propuesta más sólida y cuidada.

Por ahora, sus fans tendrán que esperar un poco más para volver a verla sobre el escenario, pero todo apunta a que la espera merecerá la pena. Eso sí, la cantante, una hora más tarde, ha descubierto que estará en Latinoamérica en octubre y noviembre de 2026, visitando varias ciudades antes de acabar el año.