Eugenia Silva, 50 años, sobre su juventud: "Tuve que aprender a moverme sola por el mundo y a gestionar el dinero que ganaba"

El pasado 13 de enero, Eugenia Silva celebró su 50 cumpleaños. Una cifra redonda y significativa, a la que llega "agradecida por todo lo vivido", según ella misma confesó en una reflexión publicada en su perfil de Instagram.

Han sido cinco décadas de aprendizajes, proyectos y momentos de felicidad al lado de los suyos. No obstante, la modelo también ha tenido etapas más duras, de tropiezos y sacrificios.

Así lo ha recordado Eugenia en una sincera entrevista concedida a la revista¡HOLA!, abriendo las puertas de su casa de campo en Extremadura, a propósito de su llegada a la quinta década. Una charla publicada en la edición impresa de la cabecera rosa, el pasado miércoles 4 de febrero.

Desde muy joven, la madrileña supo que se dedicaría a las pasarelas. Una decisión que la hizo romper con una tradición familiar, pues creció en una reconocida familia de juristas.

Pese a ello, sus padres siempre la apoyaron. Como ha relatado Silva, solo le pusieron una condición: "Que no abandonara mi formación universitaria".

Portada de la revista '¡HOLA!'

Para la modelo, aquello fue duro. Pero hoy, a sus 50 años y con perspectiva, agradece aquel consejo. "Esa base me ha acompañado siempre", ha asegurado en su charla con la revista.

Para su familia también fueron momentos duros. "Era un mundo bastante desconocido para ellos. No existían las comunicaciones ni la inmediatez de ahora, así que la distancia se vivía de otra manera. Aun así, siempre los he sentido a mi lado", ha rememorado.

Sus inicios como modelo los recuerda como un camino difícil. No obstante, Eugenia Silva ha asegurado que afrontó aquella etapa con "seguridad".

Sobre aquellos años de juventud, ha recordado: "Me mantuve estudiando y tenía muy claro que podía volver a casa si lo necesitaba, y esa red de seguridad me dio mucha tranquilidad".

En esta línea, ha reflexionado: "Es verdad que tuve que aprender idiomas deprisa y corriendo, aprender a moverme sola por el mundo desde muy joven, a gestionar el dinero que ganaba, a organizar mi agenda y a tomar decisiones con responsabilidad".

Una etapa marcada por los sacrificios, pero también por momentos de gran aprendizaje que la ayudaron a convertirse en un referente en el sector.

Eugenia Silva ha desfilado para casas como Giorgio Armani, Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier o Carolina Herrera. Ha protagonizado más de 150 portadas de revistas y se ha hecho con varios galardones de moda.

También ha triunfado en el sector empresarial. Silva cuenta con una agencia de publicidad, marketing, representación de talentos, denominada The Crew. Un proyecto que compagina con su trabajo como modelo y la maternidad.

La top madrileña tiene dos hijos, Alfonso, nacido en 2014, y Jerónimo, quien llegó al mundo en 2017. Ambos, de su sólido matrimonio con Alfonso de Borbón (31).