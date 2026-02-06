Alejandro (42), el hijo de María Jiménez, sobre su infancia en Cádiz: "Cuando se separaron mis padres me utilizaron"

El 7 de septiembre de 2023, María Jiménez perdía la vida a causa de un cáncer de pulmón. Un acontecimiento que enlutó a todo un país.

Eso sí, dejaba aquí una laboriosa trayectoria profesional y a su bien más preciado, su hijo, Alejandro, fruto de su relación con el malogrado Pepe Sancho.

El joven, de 42 años, es conocido desde que nació, es lo que tiene ser hijo de dos rostros conocidos. Sobre su infancia, habló abiertamente en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL.

Alejandro, el hijo de María Jiménez, en el homenaje que se le ha hecho en Sevilla. GTRES

"Cuando se separaron mis padres me utilizaron y me pusieron de por medio. Para mí ha sido un trauma y he llegado a huir de mis padres y de mi familia para buscarme la vida", confesó a este periódico.

Y añadió: "La separación de mis padres fue durísima. La gente puede juzgar lo que quiera, me da igual, pero el calvario que yo viví desde los 11 años no se lo deseo a nadie".

Según el hijo de la malograda María Jiménez, a esa edad vivió cosas que ningún niño debería ver. "Vi un disparo en mi casa. Y todavía hoy, cada vez que paso por la esquina de aquella casa, me acuerdo de aquel día. Son imágenes que se te graban. Eso es un trauma para un niño de 11 años. Y yo lo arrastré durante muchos años, desde los once hasta los veinte. Viví con ese trauma pegado al cuerpo".

El carácter de María y Pepe, tal y como recordó Alejandro Sancho en la conversación con este medio, era muy fuerte. "El de mi padre era el de firme, tajante. Era un hombre de palabra dura y maneras rígidas. Vivir así era un infierno a veces", señaló.

Alejandro, el hijo de María Jiménez, en el plató de 'Fiesta'. Mediaset

Ahora, con 42 años, Alejandro encara la vida de otra forma: "He vivido en Inglaterra e Ibiza, trabajé en fotografía y con fondos de inversión. Luego, volví para cuidar de mi madre durante su enfermedad y ayudarla a gestionar su patrimonio".

Tal y como reconoció: "En 2016 tuve a mi hija y luego en 2018 nació mi segundo hijo y me he centrado en el cuidado y la crianza de los pequeños. Tuve mucha suerte cuando murió mi padre porque recibí una cantidad de dinero importante".

A día de hoy, reside en la casa de su madre en Chiclana de la Frontera y la está arreglando. "Es una casa muy grande y la estoy poniendo bonita por dentro y por fuera. Intento vivir lo más feliz posible porque he vivido muchas etapas complicadas en casa", añadió en la conversación con este portal.

La polémica por su casa en Cádiz

A finales del pasado mes de julio, se conocía que la casa de María Jiménez en Chiclana de la Frontera, Cádiz, estaba disponible para alquiler turístico a través de una conocida plataforma. Era su hijo, Alejandro, quien gestionaba las reservas mediante Booking.

Diferentes espacios de la casa de María Jiménez en Cádiz. Booking

"El motivo de poner a la venta todos estos artículos de mi madre es que tengo un montón de cosas que no puedo usar, guardar ni almacenar", confesó a EL ESPAÑOL.

Y remachó: "Todo a lo que no voy a sacarle partido y que no es icónico para una exposición, yo lo voy a poner en la página web porque creo que es la mejor manera de que la gente tenga algo de ella".