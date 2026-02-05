Las significativas palabras de Carme Chaparro en su 53 cumpleaños: "Pido calma, salud y tiempo para volver a ser yo"

Este jueves, 5 de febrero, Carme Chaparro sopla una vela más en la tarta. Una fecha significativa que festeja en medio de un bache de salud que la ha mantenido alejada del trabajo durante un año.

Así, a primera hora de la mañana, la periodista ha compartido una emotiva carta en sus redes sociales, en la que reflexiona sobre su 53 cumpleaños.

"Soplar las velas este año tiene un significado distinto", confiesa la comunicadora, cuyo estado de salud lleva siendo motivo de preocupación desde hace unos meses. Así, este 2026 tiene un único y poderoso anhelo.

"No pido deseos grandes. Solo pido calma, tiempo y salud para volver a ser yo", asegura Carme Chaparro en su emotiva reflexión.

En su significativa carta, la periodista aprovecha para agradecer a sus seguidores, quienes la han arropado en sus momentos más duros: "Gracias por no soltarme la mano en este cumpleaños tan 'hacia dentro'. Os siento muy cerca".

La comunicadora, por otro lado, le envía un mensaje a la Carme Chaparro niña. Una significativa reflexión que comparte junto a un variado álbum de fotos en el que predominan las imágenes de su infancia.

"Si pudiera viajar atrás en el tiempo y susurrarle algo a esta niña, le diría: 'Tranquila. Eres mucho más fuerte de lo que crees'", asevera la escritora.

Carme Chaparro en una imagen de 2023. Gtres

A propósito de esta reflexión, pregunta a sus followers: "¿Cuántos de vosotros se lo diríais al niño o la niña que fuiste?".

Respecto a la celebración de su cumpleaños, revela: "Hoy no hay grandes fiestas ni ruido. Pero hay vida. Y mientras haya vida, hay historias por escribir".

Carme Chaparro termina el texto con unas palabras en sintonía con las imágenes que ha publicado: "Deslizad hasta el final. La última foto es la prueba de que, pase lo que pase, la niña gamberra sigue al mando (y los labios rojos son innegociables)".

Al respecto, puntualizar que la primera instantánea del carrusel es una fotografía en blanco y negro, en la que Chaparro, de niña, presume de felicidad. Junto a ella, la periodista escribe: "Cumplir años. Qué verbo tan bonito y tan necesario. Gracias por empujarme siempre hacia adelante".

En la última imagen, como cierre, añade: "Miro a esa niña de las primeras fotos y le sigo: 'Tranquila. Todo va a salir bien. Te vas a convertir en una mujer fuerte".

Su estado de salud

Fue el 30 de octubre cuando la periodista compartió por primera vez una fotografía del hospital. "Un día más. Un día menos", escribió entonces.

Desde aquel momento, sin embargo, se ha mantenido discreta en lo que respecta a su estado de salud.

Aunque se sabe que es una enfermedad crónica, lo cierto es que la presentadora nunca ha entrado en detalles.