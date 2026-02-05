Santi Millán (57 años), sobre su juventud en los 80: "Robé y me pillaron. Me amenazaron con llamar a la Policía"

Santi Millán, durante el 'photocall' de 'Got Talent' en Madrid en junio de 2024. Gtres

Este martes, 3 de febrero, ha regresado a Telecinco una de sus mayores apuestas para la presente temporada. Jesús Calleja (60 años) vuelve a la cadena con Universo Calleja, su programa de viajes y aventura.

El formato ha contado, como ya viene siendo costumbre, con invitados de renombre, entre los que destaca Santi Millán (57).

El mítico actor y presentador lleva más de tres décadas siendo conocido, aunque siempre ha demostrado que mantiene los pies en la tierra.

Jesús Calleja, Ana Peleteiro y Santi Millán en 'Universo Calleja' @apeleteirob

En una reciente entrevista, Millán habló sin rodeos sobre cómo vivió su adolescencia en los años 80.

"He fantaseado muchas veces con el robo e incluso he cometido alguno. Todos hemos tenido una adolescencia y los años 80 eran salvajes", confesó el también cómico en el programa Cuerpos especiales.

"Una vez me pillaron. Fuimos a robar el disco de Thriller, de Michael Jackson, y nos pillaron. Nos amenazaron con llamar a la Policía, pero acabamos confesando todo", aclaró, sincero como nunca, Santi Millán.

Consciente del impacto de sus declaraciones, el actor y presentador habló sin rodeos en la entrevista sobre otros temas que le preguntan constantemente.

"Me lavo el pelo con desodorante", aseveró, entre risas, en el formato conducido por Eva Soriano (35), dando un tip acerca de cómo consigue mantenerse joven a los 57 años.

Santi Millán, en una fotografía de archivo.

En la misma línea, se abrió en canal al afirmar que no le gustaría dirigir una obra de teatro. "No se me da bien lo de tomar decisiones y en dirección tienes que estar constantemente tomando decisiones", apostilló.

La vida de Santi Millán

En los años 80, Barcelona bullía de energía cultural y Santi Millán ya soñaba con escenarios. Y es que estaba fascinado por el teatro desde los 10 años, pese a un colegio donde no destacaba como estudiante.

Hijo de emigrantes andaluces, creció como segundo de tres hermanos en un hogar humilde, queriendo ser médico hasta que el grupo teatral del centro aragonés lo atrapó.

Mientras la Cataluña postfranquista acogía nuevas figuras emergentes, él trabajaba noches en un matadero pesando ganado para pagar estudios privados en el Colegio de Teatro de Barcelona.

Jordi Milán, de La Cubana, lo descubrió y lo fichó para más de 10 años de gloria teatral.

Santi Millán y Rosa Olucha junto a sus hijos, Marc y Rut.

Lo que empezó como hobby se convirtió en carrera: TVE con El día por delante (1989), TV3 en especiales de Nochevieja.

Creó su productora Zoopa en 2007 para Boqueria 357 en TV3, protagonizó LEX, Chiringuito de Pepe, Frágiles, El Pueblo. En 2019, Got Talent España lo consagró como presentador estrella, siempre con su humor catalán y melena carismática.

Hoy, más de tres décadas después, aquel chico del matadero es mito televisivo, casado desde 2005 con Rosa Olucha -padres de Marc y Rut-, ciclista apasionado desde 2012 y disciplinado fitness, pese a su TDAH diagnosticado a los 50.