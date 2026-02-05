Francisco, el conde detenido en guerra con Olivia de Borbón por el Ducado de Sevilla: un linaje amenazado por la ambición

Francisco de Borbón y su hermana, Olivia, el día de la boda de él, en Sevilla, con Sophie Elizabeth de Borbón-Karoly, Gtres

La aristocracia española se ha visto sacudida este pasado martes, 3 de febrero. Al filo de las seis y media de la tarde saltaba la noticia: Francisco de Paula Joaquín de Borbón y von Hardenberg-Zu Fürstenberg era detenido en el marco de una investigación por narcotráfico.

La Policía Nacional arrestaba al hijo menor del último duque de Sevilla en la causa judicial en la que está investigado el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en Madrid que tenía, ocultos entre las paredes de su casa, unos 20 millones de euros.

El arresto del conde guarda relación con una entidad con sede en Irlanda a través de la que miembros de la presunta trama criminal habían invertido en criptomonedas. A las horas, este pasado miércoles, el juez lo dejó libre.

Sea como fuere, se trata de un escándalo que ha zarandeado los cimientos del papel couché. No es la primera controversia a la que tiene que hacer frente la familia Borbón y Escasany y Von Hardenberg.

Francisco de Borbón, este miércoles, día 4 de febrero, al quedar en libertad. Gtres

En concreto, los dos hijos del matrimonio: Olivia Enriqueta de Borbón (51 años) y Francisco de Paula Joaquín. Cabe apuntar que Olivia y Francisco, hoy enemistados, despidieron a su hermana Cristina, fallecida a los 44 años, en 2020 víctima de un accidente.

Volviendo a la polémica, existe una guerra familiar entre los hermanos, que estalló el pasado año, cuando murió su progenitor.

Tras este deceso que, lógicamente, rompió en dolor a la familia, se hace público que Olivia de Borbón ha solicitado formalmente la sucesión del ducado de Sevilla, título que había recaído en su padre. La noticia la conoció su hermano leyendo el Boletín Oficial del Estado.

"La sucesión como Duquesa de Sevilla, con Grandeza de España,ha sido solicitada por doña Olivia Enriqueta de Borbón Von Hardenberg, por fallecimiento de su padre, don Francisco de Paula de Borbón y Escasany", rezaba el anuncio del BOE el 30 de junio de 2025.

La suerte de guerra estaba servida: Francisco desea y ambiciona ese título. A partir de ese momento, se abren 30 días para que cualquier otro interesado con derecho pueda reclamarlo. Sobre el papel, la ley es clara.

Olivia de Borbón, con su padre, Francisco de Borbón y Escasany, en una imagen de las redes sociales. Instagram

Desde la entrada en vigor de la Ley 33/2006, que iguala a hombres y mujeres en la sucesión de los títulos, la preferencia la tiene el primogénito, sin distinción de sexo. Y esa es Olivia.

La aristócrata actúa amparada por esa normativa y por lo que muchos juristas consideran un simple ejercicio de un derecho: quien primero mueve ficha, consolida la posición. Pero alrededor del título hay algo más que legalidad.

Varios medios habían apuntado antes de la solicitud que "la voluntad" del difunto duque era que el ducado recayera en su único hijo varón, Francisco, siguiendo la tradición interna de la familia.

Él mismo daba por hecho que su hermana se lo cedería, y lo decía en público: "No habrá ningún enfrentamiento, adoro a mi hermana, la persona que más quiero. Nuestra familia nunca se va a romper por este tema", aseguraba en una entrevista.

La realidad ha discurrido por otra vía. Olivia presentó su reclamación, su marido figura ya como consorte en los registros nobiliarios.

Los padres de Olivia y Francisco, en una imagen antigua. RRSS

El movimiento ha sido interpretado en el entorno como una ruptura con la tradición secular de favorecer al varón, pero también como una toma de posición en un momento de reconfiguración del poder interno.

Francisco, sorprendido por la vía utilizada, se reserva el derecho a alegar, pero el gesto ha dejado grietas en una familia que venía de encadenar dos duelos muy recientes: la muerte de su madre en 2020 y la de su hermana Cristina poco antes.

Francisco: estudios y vida privada

El caso del ducado no se entiende sin la figura de Francisco de Borbón. Francisco de Paula Joaquín de Borbón y von Hardenberg-Zu Fürstenberg es el menor de los tres hijos del último duque de Sevilla y de la condesa Beatrice von Hardenberg, fallecidos en 2025 y 2020, respectivamente.

Por línea paterna desciende de Luis XIV de Francia y de Carlos IV de España, y está emparentado con la Familia Real española: su padre y Juan Carlos I eran primos en cuarto grado.

Por línea materna se enlaza con Carlomagno y con algunas de las grandes casas nobiliarias alemanas, como los von Thurn und Taxis, los von Hohenlohe o los zu Fürstenberg.

Ese árbol genealógico contrasta con una biografía marcada por la discreción y por una formación muy alejada del cliché del aristócrata ocioso.

Nacido en Madrid, Francisco de Borbón estudió en el Colegio Americano antes de mudarse a Estados Unidos, donde cursó el Gulliver Preparatory School de Miami, el mismo centro por el que pasó Enrique Iglesias (50).

Sophie Elizabeth Karoly junto a la reina emérita Sofía. Gtres

Se licenció cum laude en Gestión Deportiva y Negocios por la Barry University de Miami Shores y arrancó su carrera profesional en Florida antes de regresar a España como director deportivo de CMG Madrid.

Su segundo acto profesional llegó con el emprendimiento tecnológico. Francisco fundó varias empresas ligadas al mundo digital y fue reconocido con el Premio Laurel de Platino a Empresario del Año, un galardón que lo presentaba como ejemplo de aristócrata adaptado al siglo XXI.

En 2018 sumó un hito especialmente simbólico: fue elegido 50º Gran Maestre de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, siguiendo los pasos de su padre, su abuelo y otros antepasados.

"No le nombré yo, lo nombró una asamblea de cincuenta países. Por supuesto, influí, porque mi padre, mi abuelo, un primo mío… todos fueron grandes maestres", reconocía el propio duque de Sevilla en una de sus pocas entrevistas, subrayando la dimensión casi dinástica del cargo.

Olivia de Borbón con su marido, Julián Porras, en la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan, el pasado 4 de octubre. Gtres

En lo personal, Francisco se casó en 2021 con Sophie Elizabeth Karoly, experta en marketing y comunicación austriaca a la que conoció años antes en Montenegro.

La boda, celebrada en la Catedral de Sevilla y festejada en el Marbella Club -el mismo hotel donde se conocieron sus padres-, fue uno de los últimos grandes actos familiares antes de la sucesión del ducado.

Para entonces, la pareja ya tenía un hijo, Francisco Máximo, nacido en 2017, llamado a ser el siguiente eslabón masculino del linaje.

Tres golpes familiares irreparables

Francisco y Olivia de Borbón han encadenado en pocos años tres golpes familiares irreparables.

El más doloroso -por lo inesperado- fue la muerte de su hermana pequeña, Cristina Elena de Borbón von Hardenberg, que falleció el 13 de febrero de 2020 a los 44 años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid tras sufrir un accidente, cuyas circunstancias nunca se detallaron públicamente.

La pérdida dejó a la familia en estado de conmoción y marcó el inicio de una etapa de duelo que se prolongaría durante años.

Apenas un mes después, el 14 de marzo de 2020, moría su madre, Beatrice von Hardenberg, ex duquesa de Sevilla, en el Hospital Quirón de Marbella, a los 72 años, a causa de un paro cardiaco derivado de la EPOC que padecía desde hacía tiempo.

Los allegados coinciden en que la muerte de Cristina agravó de forma decisiva su delicado estado de salud; ya no pudo acudir siquiera al entierro de su hija, y su deterioro fue evidente en las pocas imágenes públicas previas.

Olivia, que comunicó el fallecimiento mediante un mensaje cargado de dolor, perdió así en cuestión de semanas a su hermana menor y a su madre.

El tercer mazazo llegó en 2025, cuando falleció su padre, Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo de Juan Carlos I, a los 81 años, en su domicilio de Madrid.

La muerte del duque cerraba un ciclo de tragedias iniciado cinco años antes y dejaba a Francisco y a Olivia como únicos herederos directos de un linaje hoy dañado por la ambición: la de ostentar el ducado de Sevilla.