David Broncano, un hombre corriente con un patrimonio millonario: su vida sencilla junto a su pareja, Silvia Alonso

David Broncano (41 años) se ha consolidado como uno de los presentadores mejor pagados de la televisión pública. Este miércoles, 4 de febrero, RTVE ha blindado al comunicador al que ha renovado por dos años más, asegurando así la continuidad de La Revuelta.

El acuerdo se ha llevado a cabo por un montante de 31,5 millones de euros para producir 320 programas en las próximas temporadas firmadas.

La Revuelta seguirá estando producida por El Terrat (Mediapro) en colaboración con Encofrados Encofrasa, la compañía del propio Broncano. La sociedad que se constituyó en 2021, facturó casi dos millones de euros en 2024. 1.741.385 de euros para ser exactos.

El presentador en 'La Revuelta' con Rosalía. GTRES

La empresa que produce el exitoso programa sigue siendo rentable y mantiene cierta solidez a corto plazo. Sí es verdad, que según los datos arrojados en el último ejercicio de cuentas, sufre una pérdida evidente de volumen y márgenes, según ha podido comprobar este periódico. Nada preocupante por el momento.

Al frente de la gestión, además de David Broncano, figuran como administradores mancomunados sus compañeros Jorge Ponce (43) y Ricardo Castella (52), que comparten responsabilidad en el rumbo financiero del proyecto.

Entre 1 y 10 millones

Qué duda cabe de que el showman está viviendo uno de sus mejores momentos. El contrato millonario con RTVE le garantiza estabilidad y un sueldo suculento (no se ha hecho público cuánto cobra exactamente por programa, solo el coste del formato).

David Broncano en el Real Club de Campo Villa de Madrid. EL ESPAÑOL

Su patrimonio inmobiliario no ha dejado de crecer en los últimos años y, en el plano personal, mantiene una relación consolidada con la actriz Silvia Alonso (36).

Muy lejos quedan los días en los que solo era el cómico de moda buscándose un hueco en la televisión. "Tengo más dinero del que pensé que tendría toda mi familia en varias generaciones", aseguró en una entrevista respondiendo él mismo a la clásica pregunta que lanza siempre a sus invitados de "¿Cuánto dinero tienes?". Y se atrevió a revelar una horquilla: "Tengo más de un millón y menos de 10".

"Lo he ganado de forma lícita. Lo he ganado con chistes, ¿eh? Me sorprendo, he ganado bastante pasta. Es el dinero de la risa, creo que es noble, a base de puro chiste", bromeó aclarando que "está todo en España".

Por si quedaba alguna duda explicó, en la misma charla, hasta el porcentaje que aportaba a las arcas de los españoles: "Pago un cincuenta por ciento de impuestos o algo así, meto unos buenos dineros a la Hacienda pública".

David Broncano ha ido transformando sus ahorros en patrimonio sólido. Sus principales inversiones se encuentran en el ladrillo con varios inmuebles a su nombre.

Casa de Broncano en Madrid. EL ESPAÑOL

Vive junto a su pareja en un piso, muy cercano a la estación y el centro comercial de Príncipe Pío, en un edificio que se construyó en 1940, según los datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro.

El bloque, de siete plantas, cuenta tan solo con 12 viviendas (dos pisos por planta), garantizando la privacidad de la dupla. Aunque lo mejor, sin duda, son las vistas a la Casa de Campo.

Según un experto inmobiliario consultado por este periódico, los pisos en venta en esta zona rondan los 800.000 euros y los alquileres se encuentran en los más de 2.300 euros.

El presentador vivía antes en plena Plaza España y antes de eso, cuando aún no había dado el gran salto en televisión, en un inmueble de sus abuelos en el barrio de Vallecas.

En su patrimonio inmobiliario también figuraría una casa en la urbanización Calas de Guisando (Ávila), con vistas al pantano de San Juan.

Vida sencilla

Paralelamente a su éxito profesional y económico, Broncano vive una relación sentimental estable con la actriz Silvia Alonso (36). Aunque ambos son rostros conocidos, han optado por llevar su relación con mucha discreción, evitando compartir su intimidad en redes sociales y limitando al máximo los detalles personales que trascienden a los medios.

Su historia comenzó a mediados del 2021 cuando ambos coincidieron en una reunión de amigos en el campo. Poco después, ella acudía como invitada a su programa.

David Broncano y Silvia Alonso en el tenis. GTRES

A lo largo de ese año, los paparazzi empezaron a captar imágenes de los dos juntos en diferentes eventos, desde salidas informales hasta partidos de tenis, una de las grandes aficiones del presentador, en los que la actriz se dejó ver acompañándole con frecuencia.

La confirmación pública llegó más tarde, en una nueva visita de Silvia Alonso al programa, cuando ya no tuvieron reparo en mostrarse como pareja y hablar con naturalidad de su relación, "quitándole hierro" al asunto.

Pese al ruido que genera la fama de ambos, lo cierto es que juntos llevan una vida de lo más sencilla, más de rutina que de alfombra roja. A ambos les gusta disfrutar de los planes tranquilos y salidas con su círculo más íntimo. No suelen codearse en las grandes fiestas de la capital.

En el caso de él, uno de sus placeres máximos es el tenis, un deporte que se ha convertido en su gran vía de escape entre guiones y grabaciones. No solo disfruta viéndolo, también lo practica.

Jugando al tenis en el real Club de tenis Villa de Madrid. EL ESPAÑOL

En unas imágenes, obtenidas en exclusiva por EL ESPAÑOL, se puede ver al presentador, raqueta en mano en la cancha de tenis. Las fotografías fueron tomadas en el Real Club de Campo Villa de Madrid, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

En coche está a exactamente ocho minutos desde su casa. Hasta el centro deportivo se desplaza conduciendo su Land Rover Defender negro de última generación, un todoterreno 4x4 de lujo con un precio que puede rondar entre los 80.000 y los 160.000 euros según versión y extras.

Pese a todo, Broncano no ha perdido esa esencia de humorista de andar por casa que baja al súper en chándal, se escapa a jugar al tenis y presume de seguir llevando una vida relativamente normal.