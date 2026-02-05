El dardo de Alessandro Lequio a Billie Eilish tras protestar contra el ICE en los Grammy: "Predicas desde una burbuja"

Los Premios Grammy, celebrados la madrugada del 2 de febrero en España, se convirtieron en un escenario de protesta contra el ICE. Fueron muchos los artistas que durante sus discursos arremetieron contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Una de ellas fue la cantante Billie Eilish (24 años), quien se alzó con el premio a Canción del Año por su tema Wildflower.

Tras recoger su galardón, la cantante pronunció la consigna utilizada en protestas contra las políticas migratorias en Estados Unidos: "Nadie es ilegal en tierra robada".

"Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces importan y las personas importan. Fucking ICE", añadió la artista de Los Ángeles en su discurso.

Unas palabras con las que ha conseguido aplausos y críticas a partes iguales. En el segundo grupo se sitúa Alessandro Lequio (65).

El conde italiano, que suele compartir sus ideas a través de sus redes sociales, se ha pronunciado este jueves, 5 de febrero, sobre el discurso de Billie Eilish.

"En la última gala de los Grammy, algunos artistas volvieron a hacer lo que mejor se les da fuera del escenario: 'Dar lecciones morales desde un atril dorado'", escribe el que fuera colaborador de Telecinco.

"'Nadie es ilegal en tierras robadas', proclamaron, como si ganar un premio viniera con un máster en historia, política y realidad social", sentencia Lequio en su texto.

A continuación un dardo directo hacia la intérprete de Wildflower: "El problema no es tener opinión, sino predicar desde una burbuja blindada. Billie Eilish, por ejemplo, vive en una mansión multimillonaria en Los Ángeles, rodeada de vallas, cámaras y seguridad privada".

Billie Eilish tras ganar el Grammy. Gtres

Y añade: "Nadie entra sin permiso. Aun así, critica que un país quiera proteger sus fronteras. Curioso concepto de puertas abiertas".

En opinión del italiano, "utilizar un premio para hacer un speech político no es valentía, es comodidad. Sobre todo cuando quienes hablan han pasado menos tiempo enfrentándose al mundo real que Greta Thunberg sentada en un pupitre".

"El micrófono amplifica la voz, pero no automáticamente el conocimiento", zanja Alessandro Lequio.

Críticas de una tribu nativa

La tribu nativa americana Tongva, propietaria ancestral de las tierras donde se levanta la mansión de varios millones de dólares de Billie Eilish, también ha arremetido contra la cantante tras su discurso en los Grammy.

En su opinión, las celebridades deberían mencionar de forma explícita a los pueblos indígenas cuando los usan como parte de mensajes políticos o simbólicos.

La tribu ha confirmado que la casa de la cantante, valorada en alrededor de tres millones de dólares (2,25 millones de euros), se encuentra en su territorio ancestral

A la ola de críticas también se ha sumado el actor Rob Schneider (62), quien ha acusado de hipócrita a Billie Eilish por hablar de tierras robadas mientras vive en una mansión con sauna, piscina y alta seguridad, rematando que todo eso está en "tierra india robada".