Cayetano Martínez de Irujo, alto y claro sobre Iñaki Urdangarin: "Siento cierta compasión por los duros momentos que ha vivido"

El pasado fin de semana fue un día significativo para Cayetano Martínez de Irujo (62 años), tras ser nombrado embajador de SIMOF 2026 por su apoyo incondicional a la moda flamenca. Un acto especial en el que estuvo acompañado por su mujer Bárbara Mirjan (29).

Completamente recuperado de los problemas de salud que le han tenido apartado del foco mediático desde que contrajo matrimonio el pasado 4 de octubre -y por los que se vio obligado a aplazar su luna de miel-, el duque de Arjona recibió este reconocimiento en un acto en el que también fueron distinguidos Antonio Carmona (60), Olivia de Borbón (52) y Anna Ferrer Padilla (28).

"En la medida de mis posibilidades, pues continúo el legado humano que ha dejado Cayetana de Alba, como ya he dicho, y por eso estoy aquí", expresó, emocionado, ante los micrófonos de Europa Press.

Cayetano Martínez de Irujo en una imagen de archivo. Gtres

En una breve charla con la prensa, el conde de Salvatierra también fue preguntado por Iñaki Urdangarin (58), quien el próximo 12 de febrero publicará sus memorias, que se titulan Todo lo vivido: Triunfos, derrotas y aprendizajes.

"Bueno, la verdad es que solo he leído titulares. No me considero nadie para poder juzgar las palabras y la vida de los demás, como se hace en este país tan osadamente, porque considero que... las personas, las parejas y las familias son los temas más delicados de tratar, y en este país se trata con mucho libertinaje, con poca información y con mucha osadía", sentenció Cayetano Martínez de Irujo.

Sobre el que fuera marido de la infanta Cristina (60), guarda un buen recuerdo. "A Iñaki Urdangarin yo le conocí en dos ocasiones. Somos deportistas los dos. Lo poco que he leído de titulares, pues he sentido empatía y he sentido cierta compasión por los momentos tan duros que ha vivido, y lo demás, pues, no soy yo quién lo va a juzgar", zanjó.

Será el 12 de febrero cuando verá la luz el libro del exduque de Palma. Así, ya ha concedido un par de entrevistas como promoción.

Iñaki Urdangarín en la entrevista de Jordi Évole para laSexta. Atresmedia

La primera fue en la televisión de Cataluña. La segunda se emitió el pasado 1 de febrero en laSexta. Iñaki Urdangarin mantuvo una distendida charla con Jordi Évole (51), dividida en dos partes.

Cayetano y Bárbara

Aunque no tuvo reparo en pronunciarse sobre el que fuera yerno del emérito en Juan Carlos (88), Cayetano Martínez de Irujo, fiel a su discreción, no ha querido pronunciarse sobre su vida de casado.

No obstante, las imágenes en SIMOF dejaron entrever que la pareja atraviesa un dulce momento. No se separaron y se mostraron cariñosos y atentos el uno del otro.