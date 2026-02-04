Sara Carbonero rompe su silencio un mes después de su ingreso en el hospital: "La vida tenía otros planes. Ha sido duro"

Un mes después de su ingreso en el hospital y una intervención de urgencia, Sara Carbonero ha roto su silencio.

Aunque en los últimos días ya se había manifestado en sus redes sociales, no ha sido hasta ahora, coincidiendo con su 42 cumpleaños, cuando la manchega se ha pronunciado sobre su estado de salud.

"Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias", comienza Sara Carbonero en una emotiva carta que comparte junto a un álbum de fotos que descubre los detalles de la celebración de su cumpleaños.

Un día sencillo, reunida con sus dos hijos, Martín (12) y Lucas (9), llena de flores y con buena gastronomía.

"Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos, pero la vida tenía otros planes", confiesa la periodista, quien ingresó en el hospital el día 2 de enero.

La imagen con la que Sara Carbonero abre su álbum de fotos. Instagram

"Ha sido duro. Todavía lo es, aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón", asegura, esperanzada.

Sobre lo ocurrido, explica: "Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy".

Hoy, afortunadamente, el panorama es distinto. "Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma".

Pese a este duro bache, Sara Carbonero prefiere quedarse con lo positivo: "Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos. Pero si hay algo positivo es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti".

En su carta, la periodista aprovecha para agradecer a quienes han estado a su lado. "No sé cómo devolver tanto amor. En primer lugar, a mi familia y amigos, los que nunca te sueltan la mano, a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles".

Carbonero tampoco se olvida del que fuera su marido y padre de sus hijos: "A Íker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía".

Sara Carbonero ha soplado las velas junto a sus dos hijos. Instagram

En la lista de agradecimientos, añade: "A todos los médicos, enfermeras y personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. A Nuria y a María por su vocación, su cariño y sus cuidados y mimos en las noches imposibles".

Agradecida por soplar una vela más en la tarta, Sara Carbonero deja una bonita reflexión: "Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible, como bella".

"Hoy cumplo un año más llena de amor y de gratitud, de esperanza, de sueños intactos, de fuerza y de esperanza. Porque al final, no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud", añade.

Sobre la celebración de su cumpleaños, comparte: "Ha sido un día de celebrar lo sencillo, pero también lleno de sorpresas, de flores y tarta de chocolate. He comido sopa de cebolla en mi nuevo restaurante francés preferido y he paseado por el centro de Madrid. Para rematarlo, unas risas con amigas y el ritual de soplar las velas con los niños".

Al final del texto, la que fuera mujer de Iker Casillas (44) insiste en el valor de los pequeños detalles: "Hoy cumplo un año más lejos del ruido, sin tiempo para odiar, con el corazón lleno. Hoy cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino".

"Gracias por todas las felicitaciones, los buenos deseos y la energía que me llega y que lo cura todo. Muchas gracias de corazón", concluye Sara. Un emotivo texto que ha conmovido a propios y extraños.

Sara Carbonero y su pareja en Madrid, después de que ella recibiera el alta. Gtres

Uno de los primeros en reaccionar a la publicación ha sido su exmarido, quien ha dejado un icono de abrazo. A la ola de mensajes se han sumado su hermana, Irene, o conocidos rostros patrios como Paula Echevarría (48), Eva González (45) o Ariadne Artiles (44).

También Carme Chaparro (52), quien a día de hoy afronta un bache de salud. "Lo bueno de cumplir años, Sara, es que estamos vivas. Agradecer, tener fe, pero sobre todo, apreciar cada sonrisa, agradecer cada gesto y reír lo máximo que se pueda. El año que viene, más", ha escrito la periodista.

Ingreso de urgencia

Fue el pasado 2 de enero cuando la manchega acudió de urgencia a un centro de Lanzarote por un fuerte dolor abdominal. Poco después, fue sometida a una operación.

Tras la intervención, que no guarda relación alguna con el cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2019, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció durante una semana.

Finalmente, el 13 de enero, tras 11 días ingresada en el hospital, Sara Carbonero recibió el alta. Horas después llegó a Madrid, donde ha continuado con su recuperación. Una evolución favorable, como ella misma ha dejado ver en su conmovedora carta de cumpleaños.