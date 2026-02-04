Miguel Torres, 40 años, sobre su nueva década: "Marcan un antes y un después. Uno empieza a darle más vueltas a lo esencial"

El pasado 28 de enero, Miguel Torres dio la bienvenida a una nueva década: los 40. Sin embargo, no lo celebró hasta este pasado fin de semana, rodeado de familiares y amigos, buena música y gastronomía.

"Es una de esas edades que sentía que había que celebrar. No por el número, sino por todo lo que representa", ha confesado el deportista, quien vive este cambio de década como una oportunidad para hacer balance y mirar al futuro con energía renovada.

Fiel a su discreción, Miguel Torres ha soplado las velas en una cita íntima. "Quise hacerlo rodeado de mi familia más cercana y de mis amigos, compartiendo un día precioso de esos que quedan grabados", ha relatado la pareja de Paula Echevarría (48).

La velada ha tenido dos protagonistas indiscutibles: la gastronomía y la música.

"La celebración tenía que tener alma y eso pasa siempre por dos cosas muy importantes en mi vida: la gastronomía y la música", ha confesado Miguel Torres.

En la gastronomía, el deportista ha vuelto a confiar en Ernestina Catering, de su amigo Santi, quien diseñó una propuesta centrada en la parrilla y la brasa. "Un lenguaje que me representa, donde el producto y el compartir están por encima de todo", ha explicado Torres.

La ambientación musical ha sido trabajo del grupo Third Floor, cuyas melodías acompañaron la noche creando una atmósfera relajada y especial.

Un cumpleaños inolvidable con el que Miguel Torres da el pistoletazo de salida a un capítulo que promete ser fascinante y lleno de nuevos retos.

"Los 40 marcan un antes y un después. Es una etapa en la que uno empieza a darle más vueltas a lo esencial: la salud, la familia, los amigos y el tiempo compartido. Más que celebrar años, celebré el camino recorrido y la suerte de poder hacerlo rodeado de los míos", reflexiona Miguel Torres sobre el comienzo de esta nueva década.

"Gratitud"

El pasado 28 de junio, cuando soplaba oficialmente las velas de la tarta, Miguel Torres reflexionaba en sus redes sobre los años vividos.

"40 años resumidos en una palabra: gratitud", escribía la pareja de Paula Echevarría junto a un variado álbum de fotos con algunos de los mejores momentos de su vida.

Miguel Torres en FesTVal 2025. Gtres

"Gratitud por haber podido vivir de lo que me ilusionaba de niño. Por los errores que enseñan más que los aciertos. Por el legado construido paso a paso, sin prisas", reflexionaba el exfutbolista.

"Y, sobre todo, gratitud por mi familia. Por compartir la vida con una persona a la que admiro y por tener la suerte de educar a mi hijo, uno de los mayores aprendizajes que me ha regalado la vida", añadía Miguel Torres.

En aquel mensaje, el que fuera finalista de MasterChef Celebrity aseguraba que "cumplir años no es el objetivo". Sí lo es "sentirse bien y cuidar la salud".

La felicitación de Paula

La actriz también ha compartido algún detalle de la celebración de su pareja a través de sus stories de Instagram.

Miguel Torres y Paula Echevarría en Starlite Madrid 2024. Gtres

Hace unos días, además, coincidiendo con la fecha de cumpleaños de Miguel Torres, le dedicaba unas emotivas palabras.

"And the reason is you", escribía Paula Echevarría, replicando una de las frases de la mítica canción de Hoobastank. "Feliz cumpleaños, papichulo. Te amamos", añadía la actriz asturiana junto a un vídeo que recopilaba algunos momentos inolvidables al lado de Miguel Torres.