Los intensos mensajes de Astrid Gil-Casares, exmujer de Rafael del Pino, a Epstein: "Eres muy guapo, pareces un actor"

Cada vez que hay una desclasificación de los documentos de Jeffrey Epstein, los miembros de ciertos circuitos sociales se echan a temblar.

A finales de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un último lote de más de tres millones de archivos en los que aparece una nueva española, la economista y escritora Astrid Gil-Casares (52 años).

De 2006 a 2016 estuvo casada con Rafael del Pino (67), presidente de Ferrovial a quien la última lista de Forbes le calcula un patrimonio de 8.000 millones de euros. El matrimonio tuvo tres hijas, Alec, Tadea y Cleo.

Astrid Gil-Casares. EL ESPAÑOL

El intercambio de mensajes entre Epstein y Gil-Casares se realizó, sobre todo, por WhatsApp, de diciembre de 2017 a julio de 2019. Para entonces, el millonario estadounidense ya había sido condenado por prostitución infantil y estaba siendo investigado por tráfico sexual.

El 9 de julio fue detenido y un mes después le encontraron muerto en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

Curiosamente, es el 7 de julio cuando Astrid le escribió su último mensaje: "Pensando en ti. Lamento leer la noticia. Espero que todo salga bien. Besos". No recibió respuesta ya que dos días después los agentes federales le detuvieron en el aeropuerto privado de Teterboro, en Nueva Jersey.

El 5 de julio, Astrid le preguntó: "¿Cómo estás, desaparecido amigo?" Y él le dijo que se encontraba principalmente en París.

Astrid quiere verle en persona, le puntualiza que durante la primera quincena de agosto no tiene a sus hijas, pero no terminan de concretar. Ella asegura que irá a Palma de Mallorca y a Oxford después de haber ido a un retiro de yoga en Cerdeña.

El 6 de abril de 2019, Astrid le comenta "echo de menos hablar contigo", y él le dice que le envió una solicitud de Skype la semana anterior. Después, el millonario le envía una foto de su rostro. "¡Guau, eres muy atractivo!", le responde Astrid.

Tras recibir otra imagen, ella le dice: "Pareces una estrella de cine". Él se lo agradece y ella le responde: "No estoy siendo amable (aunque soy muy amable). Estoy diciendo la verdad".

Astrid, posando para la cámara, en su reciente encuentro con este periódico. EL ESPAÑOL

El 14 de abril Astrid se emociona porque igual pueden verse en persona finalmente en París: "Volaría el 2 (de mayo) y me quedaría hasta el 5. ¿Hay trato?". Epstein es monosilábico: "No".

El 26 de ese mismo mes Astrid le contó los duros momentos por los que está atravesando. Parece que en él ha encontrado a la persona adecuada para poder desahogarse.

Le dice: "He roto con mi novio, me he mudado de casa (por tercera vez en tres años, aunque esta la he comprado) Y el padre de mi mejor amiga (a quien conocía muy bien porque somos amigas desde que tenía cinco años) ha fallecido".

Agrega: "Ha sido una semana emocionalmente muy dura (y normalmente soy bastante fuerte). ¿Vienes a Europa la semana que viene? ¿Por qué no pasas una noche en Madrid? Por alguna razón extraña siento que te necesito".

Menos de una hora después, Jeffrey le envía una foto desde la ventanilla del avión desde la que se divisa, supuestamente, la capital de Francia, con el siguiente mensaje: "Ya te lo dije, estoy en París, pasé por encima de ti anoche (en el avión)".

La autora parece que echa el freno: "No te preocupes. Cuando digo 'siento que te necesito' es como amigo (así que no te sientas presionado). Es solo que siento/percibo una conexión fuerte contigo. Pero quizá sea solo producto de mi imaginación, basada en tonterías por las que nosotras las mujeres nos sentimos especiales (como el hecho de que te fijaras en mi nuevo tatuaje)".

Jeffrey Epstein. New York Post

Estas conversaciones más íntimas contrastan con las primeras tomas de contacto efectuadas por email a principios de diciembre de 2017 cuando Astrid le pregunta principalmente si puede leer el borrador de su primera novela, que sería publicada con el título Nadie me contó. Él le envió varias sugerencias de las que tomó muy buena nota.

Ella intenta hacerle la pelota cuando le asegura que "mi personaje 'romántico' principal sigue estando basado en ti… Una especie de Rhett Butler de los tiempos modernos… Mi 'Felipe' es judío, un genio (aunque lo oculta), ha pasado un año en régimen de aislamiento… Inspírame, por favor…".

Entre unos comentarios y otros, Astrid desliza algo personal como que su madre está en el hospital porque le tienen que operar. Asimismo le llegó a enviar una foto junto a sus hijas.

Más adelante establecen una conversación sobre los libros que leen, ella le dice que le encanta Danielle Steel, ha leído Cincuenta sombras de Grey y el pederasta asegura que le han encantado Lolita (la obra de Nabokov trata sobre la obsesión perversa de un cuarentón por una adolescente), Guerra y paz, la Cenicienta o Lo que el viento se llevó.

En un momento dado, Casares apunta a que le han sugerido que "escriba un libro (de ese tipo) antes de que se produzca mi segundo guion. Al parecer, en la industria del cine español me llaman 'la privilegiada' y eso serviría para domar a todo el mundo. Pero si supieras lo aburrida que estoy de estas novelas…".

A lo largo del intercambio de email y mensajes de texto a través del móvil Astrid mantuvo el interés por encontrarse en Madrid o en otras capitales internacionales que ambos frecuentaban. Pero nunca se dio el caso.

Después de que EL ESPAÑOL le enviara un wasap a Astrid Gil-Casares para que comentara la situación y contextualizara algunos detalles, al cierre de nuestra edición aún estábamos esperando a que respondiera.

De hecho, esta semana tenía la presentación de su nuevo libro que ha cancelado sin dar explicación.