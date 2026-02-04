Alba Carrillo, alto y claro contra los hombres heterosexuales: "No logro hacer amistad con ellos porque me parecen básicos"

Alba Carrillo, en una fotografía tomada en Madrid el 5 de noviembre de 2025. Gtres

A estas alturas de la película, no es secreto para nadie que Alba Carrillo (39 años) se caracteriza por no tener pelos en la lengua.

La mítica colaboradora de programas de televisión ha demostrado llevar la sinceridad por bandera en todas y cada una de sus entrevistas.

Hace unos días, Alba se sentaba en el pódcast Mamá, no veas esto, de su íntimo amigo Luc Loren (32). Frente al comunicador, habló sin rodeos sobre su visión del amor y las relaciones de pareja.

"Me tiro a los heteros porque son a los que les molo yo, pero luego ni me echo el cigarro. Salgo corriendo a hablar con mis chicos porque es con quien yo soy feliz", confesó, tajante, Alba Carrillo.

La expareja de Feliciano López (44), así, aclaró: "No logro hacer amistad con tíos heterosexuales porque me parecen muy básicos. Me aburro".

Carrillo, tras ser preguntada acerca de su visión por los hombres homosexuales, afirmó: "Me parecen muy interesantes. Mis amigos suelen ser gays porque les gusta la decoración, el arte. Son amplios".

No es este el único tema que Alba trató sin rodeos unos días atrás en la distendida charla con Luc Loren. La colaboradora, alto y claro, se pronunció sobre otros aspectos que conciernen a las relaciones de pareja.

"Podría perdonar una infidelidad de una noche. Creo que sí se puede disociar y eso lo he aprendido con los años. Antes era mucho más conservadora", recalcó Carrillo.

Alba, consciente de que sus declaraciones podrían verse envueltas en una polémica, matizó: "Me dolería más que fuera con una mujer a cenar o a compartir un cine o una tarde de paseo".

Las relaciones de Alba Carrillo

A lo largo de su vida pública, las relaciones sentimentales de Alba Carrillo han sido clave para la prensa del corazón. Su romance más destacado comenzó en 2010 con el piloto Fonsi Nieto, con quien tuvo a su hijo, Lucas, en 2011 y del que se separó en 2012.

​​Tras esa ruptura, llegó el torbellino con el tenista Feliciano López en 2013, que desembocó en una boda por todo lo alto en 2015. Sin embargo, el matrimonio duró poco: se separaron en 2016 por supuestas infidelidades y un divorcio que se alargó hasta 2018.

Flechazos posteriores

Alba Carrillo, eso sí, no cesó en el empeño y siguió en búsqueda del amor. En 2016 vivió un verano con el piragüista Javier Hernanz y después una relación más estable con el ingeniero David Vallespín hasta 2018.

​Ya en 2022, protagonizó un sonado y puntual affaire con Jorge Pérez, con quien ha compartido plató de televisión en numerosas ocasiones.

Ahora, poco más de un mes después de iniciar 2026, Alba abraza su soltería con orgullo, hablando de depresión post-divorcio superada y de priorizar su felicidad personal por encima de todo.

