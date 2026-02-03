Rosalía (33), sobre la felicidad: "Quería una relación, pero me gusta la idea de vivir en clausura, como una monja"

Rosalía (33 años) se encuentra ante uno de los años más importantes de su vida. En apenas dos meses, su gira musical, Lux Tour, arrancará en Francia.

Aunque se desconoce si es católica o no, lo cierto es que la artista ha llevado la fe por bandera en este último trabajo musical. Es más, ha sido clave en lo que respecta a su bienestar actual.

"Hay dos maneras de tener confianza. Una está basada en la creencia de que tendrás éxito, y la otra está en no tener miedo al fracaso", confesó la catalana en una entrevista para el pódcast Ràdio Noia, de Mar Vallverdú.

Fotografía cedida por Sony México de la cantante española Rosalía. Efe

La intérprete de canciones como Malamente habló sobre lo que significa para ella la espiritualidad: "Como artista, hay una conexión entre el vacío y la divinidad. Si tú haces espacio, quizá Alguien que está por encima de ti puede llegar y pasar a través de ti".

La figura de Dios está muy presente en la vida diaria de Rosalía, algo de lo que dio buena muestra en su disco, Lux.

"Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda pasar", recalcó en la entrevista para la citada periodista.

Es más, en un momento determinado, confesó: "Me gusta la idea de vivir en clausura, como una monja". La artista, de hecho, las admira y las considera "ciudadanas celestiales".

Para ella, el secreto de la felicidad reside en centrarse en crear y encontrar la paz. "Cuando haces una vida más sencilla, pero a la vez llena de complejidad, quizá es el camino más precioso", subrayó.

Su visión del amor

Rosalía y Rauw Alejandro (33), como ya es sabido, mantuvieron una sonada relación durante varios años. Sobre el amor también habló en el pódcast Ràdio Noia.

"De repente quería una relación romántica y ponía a la pareja en un pedestal, como si fuera a darme la felicidad, la paz... y no", verbalizó la artista catalana.

"Yo tengo un deseo que yo sé que este mundo no puede satisfacerlo. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he pasado toda la vida con esta sensación de vacío, de sentir que este mundo no podrá llenar ese vacío", añadió, sincera, Rosalía.

Rosalía y Rauw Alejandro

Mientras prepara la Lux Tour, que promete escenarios épicos desde París hasta estadios españoles, la barcelonesa equilibra el caos de la industria con rutinas simples que definen su felicidad cotidiana: un desayuno casero, el sol en la piel y momentos con los suyos, sin grandes pretensiones.

Lejos del drama de preventas fallidas -que han generado miles de quejas en redes por colas eternas y precios elevados-, Rosalía enfoca su energía en lo esencial.

Su admiración por las monjas de clausura evoca visitas emotivas a Montserrat y el Virolai, reforzando una conexión catalana con la fe que trasciende modas.