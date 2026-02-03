Joaquín Sánchez, 44 años, sobre cómo se mantiene joven: "Evito bollería y pan, aunque tengo una genética que me ayuda"

Joaquín Sánchez (44 años), el mítico capitán del Real Betis Balompié, regresa esta semana de nuevo a El Hormiguero de Pablo Motos (60) convertido en el epítome de la eterna juventud a sus 44 años

A lo largo de estos tiempos, se le ha preguntado en numerosas ocasiones por su secreto para mantenerse joven. Algo sobre lo que habló en el formato de Antena 3 cinco años atrás, en 2021.

En aquella visita inolvidable al plató de Antena 3, el andaluz desveló sin filtros su mantra. "Como croissant solo por la mañana, aunque de vez en cuando me pego una pincelada", apuntó.

Joaquín Sánchez, durante una de sus visitas a 'El Hormiguero' de Pablo Motos'.

Y añadió: "Evito la bollería y el pan. Como mucha verdura. En esta etapa de la vida te cuidas o te cuidas: alimentos, trabajo, descanso y preparación a tope".

Para Joaquín, las verduras son la base de su dieta diaria, eliminando carbohidratos refinados y dulces procesados que hinchan y aceleran el envejecimiento, lo que le permite lucir un torso definido, cero grasa visceral y un rostro fresco sin rastro de arrugas.

Aquella noche en El Hormiguero, Motos y el público se asombraron con su físico de veinteañero. Todo es fruto de su agilidad brutal en el campo, ninguna lesión grave que lo haya lastrado y una genética "afortunada" que él mismo bromea como heredada de su madre

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en ‘El Hormiguero’.

Pero Joaquín insistió en que no es solo lotería cromosómica: disciplina férrea en el gimnasio, sesiones de entrenamiento personalizadas post-retiro y un sueño reparador son los pilares que le han permitido competir en Primera División hasta los 41, retirándose en 2023 como leyenda del Betis con más de 600 partidos.

"Afortunadamente tengo una genética que me ayuda, pero hay que cuidarse", remachó.

También atribuía años atrás su "eterna juventud" a la leche materna prolongada como base genética, bromeando que "eso ha sido muy importante a lo largo de mi vida".

La rutina de Joaquín Sánchez

Joaquín Sánchez basa así su día a día en principios simples pero implacables, empezando por un desayuno ligero con croissant ocasional que no pasa de ahí, para saltar directo a comidas cargadas de verduras frescas como brócoli, espinacas y calabacín, siempre aliñadas con aceite de oliva andaluz puro.

Opta por proteínas magras como pechuga de pollo o pescado a la plancha, lo que mantiene su metabolismo acelerado y previene la inflamación crónica típica de los 40.

Uno de los aspectos más destacados de su rutina es el entrenamiento-wise, post-retiro en 2023 dedica tres sesiones semanales al gym con énfasis en fuerza funcional –sentadillas, dominadas y planks que evocan sprints béticos–, complementado con cardio suave como bicicleta estática o caminatas por Sevilla.

El exfutbolista Joaquín Sánchez Atresmedia Televisión

No olvida el descanso: ocho horas de sueño profundo son sagradas, recuperando como en plena temporada de Liga, mientras hidrata con agua y infusiones sin azúcares para potenciar esa genética materna que bromea como su "superpoder inicial".

Su mentalidad cierra el círculo: rechaza excusas con humor sevillano, inspirado en su libro Vivir con arte, donde une disciplina física a una actitud rebelde que ignora el reloj biológico.

Fans replican su modelo en apps de tracking, sumando millones de interacciones en #RetoJoaquín, probando que accesible no significa fácil.