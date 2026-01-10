Úrsula Corbero, de compras por la milla de oro de Madrid en la recta final de su embarazo: de Loewe a dos tiendas infantiles

Acompañada de una amiga, Úrsula Corbero disfrutó de una jornada de compras en la milla de oro de Madrid. Raúl García.

Cuando se encuentra en la recta final de su embarazo, Úrsula Corberó (36 años) ha sacado todo el partido a su tiempo libre en una intensa jornada de compras en Madrid.

La actriz, que espera su primer hijo junto a Chino Darín (36), se ha dejado ver por algunas de las tiendas más exclusivas de la conocida como 'milla de oro' de la capital, en el barrio de Salamanca.

A punto de salir de cuentas, la intérprete de series como La casa de papel o Física y Química ha disfrutado de un tranquilo paseo por las vías más emblemáticas de la zona: desde la calle Serrano, donde visitó el establecimiento de Loewe; a la calle Velázquez, en la que accedió a dos comercios especializados en moda y complementos infantiles.

EL ESPAÑOL muestra en exclusiva las imágenes de la mañana de shopping de la artista, quien, como se aprecia en las fotografías de este diario, muestra un avanzado estado de gestación.

Úrsula Corberó, que espera su primer hijo en común con Chino Darín, durante su mañana de compras en la tienda de Loewe de la madrileña calle Velázquez. Raúl García.

Visita a la tienda de Loewe

Una de las paradas de su sosegado recorrido fue la boutique de la citada firma española, famosa a nivel internacional por sus prendas de alta costura, así como por su alta artesanía en marroquinería.

En el interior de la tienda de Loewe pasó una media hora aproximadamente. Un tiempo más que suficiente para echar un vistazo a las piezas de las últimas colecciones de la marca. Esta, por cierto, le es sumamente familiar.

Y es que, como todo el mundo recuerda, Úrsula Corberó ha sido imagen de Loewe en varias ocasiones. En 2023 trabajó por primera vez como nueva imagen de Loewe Perfumes.

Úrsula Corberó, en el interior de la tienda Loewe de la calle Serrano, en Madrid.

Aquel año protagonizó la campaña de la colección de fragancias Botanical Rainbow, junto a la actriz y escritora estadounidense Greta Lee (42) y el actor y comediante francés de origen congoleño Stéphane Bak (29).

Aquella campaña, que se centraba en aromas como Loewe Aire Anthesis, Loewe 001 y Loewe Solo Ella EDP, no solo la hizo aparecer en fotografías y spots oficiales como rostro de la firma.

También la convirtió en una verdadera admiradora de la marca, de la que es prescriptora y cuyos modelos ha lucido en infinidad de alfombras rojas.

En los últimos dos años, la catalana ha reforzado su vínculo con la casa luciendo vestidos de Loewe en grandes citas cinematográficas. Las más destacables: los SAG Awards 2025, donde llevó un diseño blanco arquitectónico de lentejuelas; o el Festival de San Sebastián, en 2024, al que acudió con un vestido largo rosa palo de silueta fluida que se ha convertido en uno de sus looks más aplaudidos.

Úrsula Corberó, en la recta final de su embarazo, durante una mañana de compras por Madrid. GTRES

Compras en comercios para niños

Tras salir del citado establecimiento, Corbero entró en dos tiendas especializadas en moda infantil ubicados en una vía cercana, en Velázquez.

Lo cierto es que poco antes había estado en el interior de Circo Kids, un establecimiento situado en la calle Claudio Coello que ofrece todo tipo de artículos para niños: desde ropa a calzado y complementos, juguetes, libros o enseres para el hogar.

En dicho comercio adquirió algunos objetos de pequeño tamaño que llevó sujetos del brazo en el interior de una bolsa de papel, con la que fue inmortalizada por las cámaras de este medio.

Úrsula Corberó se encuentra en la recta final de su primer embarazo, fruto de su relación con Chino Darín. Raúl García.

Como colofón final a su mañana de compras, la actriz y su amiga se dirigieron a Numa, un conocido restaurante italiano ubicado en el número 18 de la calle Velázquez.

El negocio culinario, que forma parte del Grupo Paraguas, cuenta con una decoración clásica‑barroca y tiene una de las terrazas más bonitas del barrio de Salamanca.

Entre los platos más populares de su variada carta cabe citar la dorada al acqua pazza, el guazzetto de frutos de mar con focaccina al romero, el vitello tonnato, las flores de calabacín fritas, el ravioli del plin o la orecchiona de elefante (gran chuleta empanada).

Destacan también la parmigiana de berenjena, pastas frescas hechas en casa y postres como el tiramisú y la pannacotta, además de una carta de vinos con más de 150 referencias italianas.

Anunció su embarazo en las redes

Úrsula Corberó anunció públicamente su embarazo el 9 de septiembre de 2025, con una foto en Instagram en la que mostraba su barriga de embarazada. Junto a su instantánea aparecía el siguiente mensaje: "Esto no es IA", etiquetando a su pareja, Chino Darín.

Aquel post no dejaba margen a la imaginación: era la confirmación oficial de que ambos esperan el que será su primer bebé en común.

Hasta la fecha, la pareja no ha ofrecido grandes detalles sobre sus planes de tener descendencia. Por este motivo, aún no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta en la que verán la carita de su retoño.

Se prevé que el nacimiento tenga lugar a principios de 2026. Y a tenor de las imágenes en exclusiva que publica ahora EL ESPAÑOL, ​es probable que a la esperada cuenta atrás no le quede demasiado tiempo por delante...

10 años de amor con Chino Darín

Úrsula Corberó se enamoró de Chino Darín, hijo del conocido actor Ricardo Darín (68) y Florencia Bas, en el año 2015.

Se conocieron durante el rodaje de la serie La embajada. Juntos interpretaron a una pareja ficticia que, casualmente, acabó convirtiéndose en una relación real.

Ella ha contado que al verlo por primera vez le dijo en broma: "Hola, soy tu novia", porque en la producción hacían de novios.

Ambos han explicado también que la conexión surgió en ese contexto de trabajo, entre los ensayos y el rodaje, y que la química entre ellos fue el germen de la relación personal.

Tras acabar el rodaje, él regresó a Argentina y ella se quedó en España, por lo que en los primeros meses mantuvieron su idilio a distancia. A medida que pasaba el tiempo, la relación se fue consolidando de forma discreta.

Las fotos de ellos filtradas en 2016 y sus primeras apariciones conjuntas en alfombras rojas confirmaron que lo suyo iba en serio.

El bebé nacerá en España

Está previsto que el bebé, del que no se conoce el sexo aún, nazca en España. Una de las incógnitas respecto al hijo que esperan es dónde nacerá el pequeño.

Fuentes cercanas a ambos intérpretes deslizan que, aunque se han barajado las opciones de dar a luz en Argentina -tierra natal de él- o en Barcelona -de donde es ella- todo parece indicar que este podría llegar al mundo en la capital.

"Como está pasando el comienzo de año en Madrid, se comenta que es porque el niño va a nacer en la capital", comentan a este periódico personas del entorno.