Cinco meses del trágico accidente de Jaime Anglada: así ha sido su lenta y compleja evolución y cómo se encuentra

Cuando se cumplen cinco meses del accidente de tráfico que Jaime Anglada (53 años), son muchas las interrogantes sobre la evolución del cantante.

El cantautor, actor y amigo del rey Felipe VI (57) sufrió un grave accidente en la madrugada del 8 de agosto de 2025 en Palma de Mallorca. La motocicleta que conducía (una Vespa) colisionó contra un vehículo conducido por un joven de unos 20 años que triplicaba la tasa de alcoholemia y que huyó del lugar del siniestro. Tras ser arrollado fue ingresado en la UCI del hospital Son Espases en coma inducido y en estado muy grave.

Las consecuencias del atropello fueron considerables: sufrió un traumatismo craneoencefálico, la extirpación del bazo y múltiples fracturas (cadera/pelvis y cabeza del fémur, mandíbula, costillas y muñeca).

El cantante Jaime Anglada en una imagen compartida en sus redes sociales. Foto de Victoria Muñoz. Victoria Muñoz Instagram

En todo este tiempo, las informaciones sobre su evolución han llegado con cuentagotas. Hace apenas unas horas, el cantante Miguel Ríos (81) ha ofrecido el último parte sobre su salud. Se encuentra mejor y evoluciona de manera favorable.

"Progresa adecuadamente"

El mítico rockero ha hablado de Anglada con motivo de su regreso a Palma. Allí presentará, este viernes 9 de enero, El último vals, un concierto que podría ofrecer al público una esperada imagen: la del regreso del artista mallorquín.

Pero nada más lejos de la realidad. A pesar de los deseos de Mike Ríos de subirse al escenario con él, su loable anhelo no podrá convertirse en realidad.

"He hablado con Jaime para invitarle al concierto. Tengo muchas ganas de darle un fuerte abrazo, que me haga olvidar el mal rollo de los días negros que siguieron al accidente", ha confesado el cantante a Diario de Mallorca poco antes de pisar los escenarios de la isla.

"Me ha dicho que progresa adecuadamente y me ha mensajeado que se encuentra lleno de esa vitalidad que conforma su personalidad”, ha destacado.

En declaraciones al citado diario, el cantautor mallorquín ha confesado que le "encantaría" subirse al escenario del Auditorium de Palma junto a Jaime Anglada. Pero este aún está de baja y por este motivo no podrá hacerlo.

Miguel Ríos y Jaime Anglada, amigos

La amistad entre Miguel Ríos y Jaime Anglada se remonta a 1997. Aquel año, el granadino conmemoraba sus 35 años de carrera músicas con la gira Big Band Ríos.

Ese año retomó también El gusto es nuestro, la icónica gira musical que protagonizó junto con Joan Manuel Serrat (82), Víctor Manuel (78) y Ana Belén (74).

En aquellos tiempos de gloria fundó, además, Rock& Ríos Records, su propio sello discográfico. Con él lanzó sus discos, así como material de otros artistas en castellano. Su firma lo obligaba a estar informado del trabajo que llevaban a cabo otros cantantes de nuestro país.

"Tenía noticia de lo que hacía Jaime (Anglada) porque su mánager me traía su material cuando pasaba por Madrid", ha recordado el andaluz al diario.

"Me encantó su poderoso registro vocal y sus canciones. Tenía algo de Springsteen, que es alguien a quien admiro, y nos caímos bien. Luego me invitó a cantar con él y yo lo invité. Y así hasta ahora”, ha relatado.

Jaime Anglada, con Miguel Ríos, en una imagen de las redes sociales. @jaime_anglada

Anglada, fan del rockero

De la excelente relación entre ellos también ha dado fe el propio Anglada. En febrero de 2022 compartió dos imágenes en blanco y negro en las que cantaba junto a Miguel Ríos. Y confesó que sentía veneración por el rockero desde que era un niño.

"Cuando tenía diez años (era el 82, año que salió el disco y unió muchas manos y un solo corazón) me encerraba en mi habitación a cantar todo Rock & Ríos mientras animaba al público con ese 'chirrium eh ah'.... chirriun cata cata caheaaa", escribía en su cuenta de Instagram.

"Igual algunos no sabéis que os digo y a otros, os he sacado una nostálgica sonrisa", añadía en su post. "Cuando en el cole nos dejaban llevar música, siempre llevaba mi cassette de Miguel".

Asimismo, agradecía al intérprete de éxitos como Himno a la alegría, Santa Lucía o Bienvenidos "por tu cariño y generosidad con todos los rockeros y cantantes que seguimos tu camino".

"Ese camino que tú nos enseñas, no solo en el escenario sino también fuera de él", destacaba. "De corazón , Gracias".

Cinco intervenciones mayores

Jaime Anglada, que ha formado dúo musical con Carolina Cerezuela (45), ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas en estos cinco meses de lenta recuperación.

Entre las operaciones que le han realizado cabe destacar la cirugía abdominal urgente con extirpación del bazo, tras el ingreso inicial.​

Cinco días después de su accidente, el 13 de agosto de 2025, fue operado de cadera y pelvis, con colocación de placas en la pelvis y recolocación de la cabeza del fémur.​

Otras cirugías realizadas en fechas inmediatas a la cirugía de cadera fueron su operación de mandíbula, y dos intervenciones en la zona craneal.

Tal y como revelaron fuentes cercanas a Anglada en exclusiva a EL ESPAÑOL, durante su periodo en la Unidad de Cuidados Intensivos se le realizaron "dos operaciones de cabeza”.​

Además, fue sometido a una intervención en la muñeca para reparar las fracturas de ese miembro.

Según lo que se detalla, se puede hablar de al menos cinco intervenciones mayores más la operación de muñeca, lo que asciende a seis la cifra total de sus pasos por la sala de operaciones.