Estela Grande, ingresada por segunda vez en el hospital en la recta final de su embarazo

Estela Grande (31 años) está viviendo un periodo complicado en la recta final de su embarazo de mellizos. La influencer ha vuelto a ingresar en el hospital este jueves, 8 de enero. Poco más de una semana después de haber recibido el alta tras siete días en observación.

"Me estáis preguntando qué tal ha ido la revisión de hoy, así que qué menos que deciros que regular; esta noche no dormimos en casa", ha anunciado en sus redes sociales junto a una imagen de la habitación del hospital iluminada con luz roja.

Eso sí, ha querido tranquilizar a sus seguidores y ha explicado que "el motivo del ingreso esta vez es otro". Además, ha dejado claro que tanto ella como los bebés están bien. Estela Grande, cabe puntualizar, se encuentra en la semana 35 de embarazo.

En plenas navidades, en la semana 32, la creadora de contenido ya había estado ingresada.

"El día 23 fuimos a la revisión periódica que teníamos de nuestros pollitos y después de una ecografía vieron que se me había acortado mucho el cuello del útero de manera muy rápida y que tenía contracciones", explicaba en sus redes sociales, desvelando así que había pasado la Nochebuena en el hospital. La influencer se encontraba "en riesgo de parto prematuro".

La imagen de Estela Grande desde el hospital. Instagram

La dejaron ingresada por prevención y tras siete días, finalmente, recibía el alta. "Estamos en casa, con tres corazones aún latiendo dentro de mí", anunciaba el pasado 30 de diciembre.

"Siete días de incertidumbre y hoy por fin, descansamos en casa. No sé cuánto tiempo será, pero seguimos celebrando cada día que pase", añadía.

Sobre su nuevo ingreso, de momento, no ha desvelado detalles. "Voy a descansar, que ha sido un día largo", ha finalizado en su reciente escrito.

Estela Grande ha compartido la noticia junto a una fotografía desde el hospital, en la que se puede ver la cama, un sillón, la almohada de maternidad y una luz roja que ilumina toda la habitación.

La luz roja se utiliza en hospitales principalmente para terapia de fotobiomodulación, acelerando la cicatrización de heridas postoperatorios, reduciendo la inflamación y aliviando dolores crónicos o musculares.

Además, se emplea para estimular la regeneración celular, mejorar la circulación sanguínea y favorecer el descanso nocturno sin suprimir la melatonina.

Este llamativo detalle se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la imagen, aunque habrá que esperar a que la influencer desvele los motivos de este repentino ingreso.

En su momento, durante su anterior hospitalización, Grande aseguró que el hecho de que los bebés estuviesen en su interior era un triunfo. "Cada día que pasen dentro y podamos controlarlo es una gran victoria. Así que solo queda tener paciencia y seguir controlada", confesó.

Fue el pasado mes de julio cuando Estela Grande y Juan Iglesias (27) anunciaron que debutarían en la paternidad. "La aventura empieza por partida doble", confesó entonces la influencer en su perfil de Instagram. Una ilusionante etapa que emprendían tras cinco años de relación.

Un niño y una niña que llegarán en las próximas semanas y que recibirán por nombre Luca y Liah.