Vanessa Watson, expareja de Dani (Gemeliers), confirma su relación con el ganador de 'MasterChef' Jorge Brazález

Jesús y Daniel Oviedo (26 años), los Gemeliers, se dieron a conocer en 2014 tras su participación en La Voz Kids. Desde aquel preciso momento, traspasaron la pequeña pantalla y lo que hacían copaba inmediatamente el foco.

Todo lo relacionado con la pareja de hermanos interesaba. También así sus relaciones sentimentales. Aunque discretos, ambos han sido vinculados con distintas mujeres a lo largo de estos años.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva en 2021, Dani Oviedo mantuvo una sólida historia de amor con la bailarina Vanessa Reyes, que en redes sociales se hace llamar Vanessa Watson.

Daniel Oviedo y Vanessa Watson, en un concierto del cantante.

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que Dani y Vanessa pusieron fin a su relación, lo cierto es que un simple vistazo al perfil de Instagram de la joven sirve para comprobar que ya no mantienen una historia sentimental.

De hecho, la bailarina ya ha encontrado de nuevo el amor en Jorge Brazález (37), ganador de MasterChef en 2017.

Este pasado domingo, 4 de enero, el empresario cumplió 37 años. Una marcada efemérides que Vanessa celebró públicamente en su perfil de Instagram.

La que fuera pareja de Dani Oviedo ha dedicado un emotivo vídeo a Brazález. "Feliz vuelta al sol. Amarte mucho", ha escrito Watson en un post de su red social junto al filme en el que se aprecian tiernos instantes de la dupla.

No es esta la única ocasión en la que Vanessa Watson ha presumido en Instagram de su amor por Jorge Brazález. El pasado 3 de septiembre, la joven compartió un carrusel de varias fotografías junto al empresario.

"Como cuando me regalas tu mirada y el sol su puesta", escribió entonces la bailarina. Los comentarios de la publicación, de hecho, no son un asunto menor. Y es que varios usuarios de la red social preguntaron a Vanessa acerca de su relación con Dani Oviedo.

"¿Desde cuándo no está con Dani?", reza uno de los mensajes del post. Watson, siguiendo con su característica discreción, no respondió a este y otros comentarios similares.

Brazález, por su parte, también ha seguido la misma estela que Vanessa y ha compartido alguna que otra imagen en pareja en su perfil de Instagram.

"Cosas que amo", escribió el empresario el pasado 14 de diciembre junto a un álbum de idílicas fotos en su perfil de Instagram. Una auténtica declaración a la que Vanessa respondió con un: "Amarte mucho".

Cierto es que Vanessa Watson era una desconocida para el público hasta su relación con Daniel Oviedo. Aunque cuenta con cerca de 100.000 seguidores en Instagram, lo cierto es que la mayoría de sus publicaciones están relacionadas con su faceta de bailarina.

Jorge Brazález, por su parte, ya conoce cómo funciona el mundo del espectáculo y la televisión. En el año 2017, el ibicenco ganó la edición del talent culinario MasterChef.

Unos años más tarde, en 2021, participó en El Desafío y formó parte de alguna que otra colaboración en la pequeña pantalla. Además, probó suerte en la industria de la música.

En el plano sentimental, previo a su actual relación con Vanessa Watson, mantuvo una historia de amor con la concursante de realities Miri Pérez-Cabrero (32).

Jorge Brazález en una imagen de redes sociales. Instagram

Su historia de amor duró, de forma oficial, hasta agosto de 2018, cuando Brazález anunció su ruptura en su cuenta de Instagram.

Desde entonces, fueron varias las ocasiones en las que se les vio públicamente en actitud cariñosa, aunque sin confirmar una reconciliación.

A día de hoy, Brazález está centrado también en sus propios proyectos. Su perfil de Instagram, de hecho, es una mezcla entre su vida de empresario y su faceta de artista.